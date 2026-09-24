Politico, geçen hafta olaya ilişkin ilk haberinde, Avustralya'dan ABD'ye onarım amacıyla gönderilen F-35 parçalarının bu yaz sevkiyat sırasında rotasının değiştirildiğini bildirmişti. Haberde, bilgilerin konu hakkında bilgi sahibi üç kişiden alındığı belirtilmişti.

Marles, salı günü Adelaide'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun farkındayız ve bu soruşturmaya nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda açıkça ABD ve Lockheed ile birlikte çalışıyoruz." dedi.

CNN International'ın haberine göre parçalar, F-35'in üreticisi Lockheed Martin adına hareket eden bir aracı şirket tarafından taşınıyordu. Sevkiyatın neden yeniden yönlendirildiği veya Hong Kong'a nasıl ulaştığı ise hemen açıklığa kavuşmadı.

ABD'NİN ÇİN ENDİŞESİ

ABD'li yetkililer uzun süredir Çin'in F-35 de dahil olmak üzere gelişmiş Amerikan silah sistemlerine ilişkin hassas bilgilere ulaşma ihtimalinden endişe ediyor.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından haziran ayında yayımlanan bir raporda, Pekin'in ABD'nin bu alandaki ilerlemesini yakından takip ettiği, avantajlarını kopyalamaya çalıştığı ve gizlilik özellikli uçaklar ile bu uçaklara karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesine hız verdiği belirtildi.

Rapora göre Çin, askeri gücünü hızla genişletmeye çalışıyor.

Politico'nun haberine göre olay, ABD Kongresi'ndeki kilit ulusal güvenlik komitelerinin çalışanlarına yönelik bir dizi bilgilendirme toplantısının yapılmasına neden oldu.