F-35 savaş uçağı parçaları yanlışlıkla Hong Kong'a gönderildi, ABD'de Çin'in erişim ihtimali araştırılıyor
CNN International'ın haberine göre, Avustralya'dan ABD'ye onarım için gönderilen F-35 parçaları yanlışlıkla Hong Kong'a yönlendirildi. Pentagon sevkiyat sorununu doğrularken, parçaların hassas ABD askeri teknolojilerine erişim sağlayıp sağlayamayacağı araştırılıyor.
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, F-35 savaş uçaklarına ait bazı parçaların yanlışlıkla Hong Kong'a gönderildiğini açıkladı. ABD'li milletvekillerinin, Çin'in hassas ABD askeri teknolojilerine erişme ihtimali konusundaki endişeler nedeniyle yaşanan olayı araştırdığına ilişkin haberlerin ardından gelen açıklama, olayın boyutunu gündeme taşıdı.
Marles, salı günü Adelaide'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun farkındayız ve bu soruşturmaya nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda açıkça ABD ve Lockheed ile birlikte çalışıyoruz." dedi.
Politico, geçen hafta olaya ilişkin ilk haberinde, Avustralya'dan ABD'ye onarım amacıyla gönderilen F-35 parçalarının bu yaz sevkiyat sırasında rotasının değiştirildiğini bildirmişti. Haberde, bilgilerin konu hakkında bilgi sahibi üç kişiden alındığı belirtilmişti.
CNN International'ın haberine göre parçalar, F-35'in üreticisi Lockheed Martin adına hareket eden bir aracı şirket tarafından taşınıyordu. Sevkiyatın neden yeniden yönlendirildiği veya Hong Kong'a nasıl ulaştığı ise hemen açıklığa kavuşmadı.
ABD'NİN ÇİN ENDİŞESİ
ABD'li yetkililer uzun süredir Çin'in F-35 de dahil olmak üzere gelişmiş Amerikan silah sistemlerine ilişkin hassas bilgilere ulaşma ihtimalinden endişe ediyor.
ABD Hava Kuvvetleri tarafından haziran ayında yayımlanan bir raporda, Pekin'in ABD'nin bu alandaki ilerlemesini yakından takip ettiği, avantajlarını kopyalamaya çalıştığı ve gizlilik özellikli uçaklar ile bu uçaklara karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesine hız verdiği belirtildi.
Rapora göre Çin, askeri gücünü hızla genişletmeye çalışıyor.
Politico'nun haberine göre olay, ABD Kongresi'ndeki kilit ulusal güvenlik komitelerinin çalışanlarına yönelik bir dizi bilgilendirme toplantısının yapılmasına neden oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkililerinin haziran ayında Kongre çalışanlarını bilgilendirdiği, önümüzdeki haftalarda da birden fazla ek bilgilendirme toplantısının yapılmasının beklendiği aktarıldı.
Pentagon da salı günü bazı parçaların kaybolduğunu doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, Pentagon bünyesindeki F-35 Ortak Program Ofisi'nin "hizmete elverişli olmayan F-35 Lightning II parçalarının bulunduğu bir sevkiyatla ilgili sorunun farkında olduğunu" söyledi.