-°C
CANLI YAYIN

2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu: Ödül iki ekonomiste verildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu: Ödül iki ekonomiste verildi

2026 Nobel Ekonomi Ödülü, Amerikalı ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verildi. İki akademisyen, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerini açıklayan çalışmalarıyla ödüllendirildi. Araştırmaları da birey ve şirket kararlarının ekonomi politikalarıyla ilişkisine ışık tutuyor.

Ekonomi alanında 2026 Nobel Ödülü'nün kazananları belli oldu. Amerikalı ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford, ekonominin genel işleyişi ile bireylerin ve şirketlerin kararları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ İKİ KİŞİYE VERİLDİ

2026 Nobel Ekonomi Ödülü, Robert E. Hall ve Michael Woodford arasında paylaşıldı. İki akademisyenin çalışmaları, ekonomik istikrarın hangi temellere dayandığını ve bireysel ekonomik kararların genel ekonomi üzerindeki etkisini anlamaya katkı sağlıyor.

Ödülün gerekçesi, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik araştırmalar olarak açıklandı. Bu alan, tüketicilerin ve şirketlerin kararlarıyla ülkelerin genel ekonomik görünümü arasındaki bağlantıyı ele alıyor.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

EKONOMİK İSTİKRARIN ARKASINDAKİ KARARLARI İNCELEDİLER

Makroekonomi, enflasyon, üretim, tüketim ve istihdam gibi bir ülkenin genel ekonomik görünümünü belirleyen göstergeleri inceliyor. Mikroekonomi ise bireylerin, hanehalklarının ve işletmelerin ekonomik kararlarına odaklanıyor. Hall ve Woodford'un çalışmalarında bu iki alan arasındaki bağlantı öne çıkıyor. Ekonomik modellerde yalnızca enflasyon, üretim ve tüketim gibi değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkileri incelemek yerine, bu sonuçları ortaya çıkaran bireysel kararların dikkate alınması önem taşıyor.

Hanehalklarının tüketim ve tasarruf tercihleri ile işletmelerin üretim ve yatırım kararları, ekonominin genel seyrini etkileyebiliyor. Bu kararların bir araya gelmesi, ülkelerin ekonomik görünümünü şekillendiren unsurlar arasında bulunuyor.

İki ekonomistin araştırmaları, ekonomik modellerin mikroekonomik temeller üzerinden yeniden ele alınmasına ve istikrar politikalarının geliştirilmesine yönelik bir çerçeve sunuyor.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu: Ödül iki ekonomiste verildi - 1

ROBERT E. HALL KİMDİR?

Robert E. Hall, 1943 yılında ABD'nin California eyaletinde doğdu. Ekonomi alanındaki akademik çalışmalarını Stanford Üniversitesinde sürdüren Hall, üniversitede ekonomi profesörü olarak görev yapıyor.

Hall'un araştırmaları, makroekonomi ve ekonomik kararların genel ekonomik sonuçlarla ilişkisi gibi alanlarla bağlantılı çalışmaları kapsıyor. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Michael Woodford ile paylaşan Hall, ekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik araştırmalarıyla ödüllendirildi.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu: Ödül iki ekonomiste verildi - 2

MICHAEL WOODFORD KİMDİR?

Michael Woodford, 1955 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde dünyaya geldi. Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak görev yapan Woodford, makroekonomi ve para politikası üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Woodford'un akademik araştırmaları, ekonomik politikaların ve ekonomik aktörlerin kararlarının genel ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması açısından önem taşıyor. Hall ile birlikte aldığı 2026 Nobel Ekonomi Ödülü, ekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik çalışmalarına verildi.

2025 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ KİMLERE VERİLMİŞTİ?

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, sürdürülebilir ekonomik büyümenin kaynaklarını inceleyen çalışmalarıyla üç ekonomiste verilmişti. Joel Mokyr, teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını açıklayan araştırmaları nedeniyle ödüle layık görülmüştü. Philippe Aghion ve Peter Howitt ise yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine katkılarıyla ödülü paylaşmıştı.

Yaratıcı yıkım, yeni teknolojilerin ve yeniliklerin mevcut ürünleri, üretim yöntemlerini ve iş modellerini değiştirerek ekonomik yapıyı dönüştürmesini ifade ediyor.

Trump bu kez gözünü okyanuslara dikti! İşte aklına gelen yeni isim
Sonraki Haber
Trump bu kez gözünü okyanuslara dikti! İşte aklına gelen yeni isim
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın