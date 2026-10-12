Ekonomi alanında 2026 Nobel Ödülü'nün kazananları belli oldu. Amerikalı ekonomistler Robert E. Hall ve Michael Woodford, ekonominin genel işleyişi ile bireylerin ve şirketlerin kararları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Ödülün gerekçesi, makroekonomik istikrarın mikroekonomik temellerine yönelik araştırmalar olarak açıklandı. Bu alan, tüketicilerin ve şirketlerin kararlarıyla ülkelerin genel ekonomik görünümü arasındaki bağlantıyı ele alıyor.

2026 Nobel Ekonomi Ödülü, Robert E. Hall ve Michael Woodford arasında paylaşıldı. İki akademisyenin çalışmaları, ekonomik istikrarın hangi temellere dayandığını ve bireysel ekonomik kararların genel ekonomi üzerindeki etkisini anlamaya katkı sağlıyor.

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EKONOMİK İSTİKRARIN ARKASINDAKİ KARARLARI İNCELEDİLER

Makroekonomi, enflasyon, üretim, tüketim ve istihdam gibi bir ülkenin genel ekonomik görünümünü belirleyen göstergeleri inceliyor. Mikroekonomi ise bireylerin, hanehalklarının ve işletmelerin ekonomik kararlarına odaklanıyor. Hall ve Woodford'un çalışmalarında bu iki alan arasındaki bağlantı öne çıkıyor. Ekonomik modellerde yalnızca enflasyon, üretim ve tüketim gibi değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkileri incelemek yerine, bu sonuçları ortaya çıkaran bireysel kararların dikkate alınması önem taşıyor.

Hanehalklarının tüketim ve tasarruf tercihleri ile işletmelerin üretim ve yatırım kararları, ekonominin genel seyrini etkileyebiliyor. Bu kararların bir araya gelmesi, ülkelerin ekonomik görünümünü şekillendiren unsurlar arasında bulunuyor.

İki ekonomistin araştırmaları, ekonomik modellerin mikroekonomik temeller üzerinden yeniden ele alınmasına ve istikrar politikalarının geliştirilmesine yönelik bir çerçeve sunuyor.