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Dizel anlaşmasının mürekkebi kurumadan Ukrayna Rus rafinerilerini vurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dizel anlaşmasının mürekkebi kurumadan Ukrayna Rus rafinerilerini vurdu

ABD ile Rusya arasında varılan dizel yakıt anlaşmasının yankıları sürerken, Ukrayna’dan flaş bir hamle geldi. Washington-Moskova hattındaki diplomatik temasların hemen ardından Ukrayna, Rus rafinerilerine yönelik hava saldırısı düzenleyerek bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir gün önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin "son derece başarılı" geçtiğini belirtmişti.

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Görüşmenin ardından atılan adımlara ilişkin açıklama yapan Trump, Rusya'nın Amerikan ve küresel pazarlara derhâl 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade etmişti.

ANLAŞMANIN MÜREKKEBİ KURUMADAN UKRAYNA RUS RAFİNERİLERİNİ VURDU

ABD ile Rusya arasındaki enerji ticaretine ilişkin anlaşmanın ayrıntıları gündemdeki yerini korurken, sahadaki çatışmalar da hız kesmeden devam etti. Bu gelişmenin hemen ardından Ukrayna ordusu, Rus rafinerilerine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi.

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