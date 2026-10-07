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Erdoğan ile Putin görüştü! Karadeniz ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'den kritik mesaj

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erdoğan ile Putin görüştü! Karadeniz ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'den kritik mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmenin gündem başlıklarından biri de Karadeniz'deki gelişmeler oldu.

Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü (ahaber.com.tr)Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü (ahaber.com.tr)

KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER EMNİYETİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

"TÜRKİYE KATKI VERMEYE HAZIR"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik girişimlerin de ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasına yönelik çabalara katkı vermeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

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