Başkent Paris 'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başlayan, daha sonra çiftçiler, işçiler ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu farklı kesimlerin desteğiyle ülke çapına yayılan lise eylemleri devam ediyor. Öğretmen sayısının artırılması, sınıf koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle harekete geçen gençler, liseleri kuşatmayı ve okul girişlerini kapatmayı sürdürüyor. Şu ana kadar 24 okulun ateşe verildiği, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu bini aşkın kişinin yaralandığı ve çoğunluğu genç olan 6 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı eylemlerde polisin orantısız güç kullanımı ise tartışılıyor.

BİR GENCİN ELİ KOPTU, BİR GENÇ GÖZÜNÜ KAYBETTİ Fransa 'nın Val-d'Oise ilinde polis bir lise öğrencisine karşı Cougar tipi fırlatma silahı kullandı. Silahtan çıkan parçaların yüzüne isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Gencin çenesi ve dişleri kırılırken, müdahalede bulunan polis hakkında "sakatlama ve kalıcı yaraya yol açan şiddet" uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Adli kontrol altına alınan polisin yeni bir emre kadar kamusal alandaki görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. Belfort kentindeki Courbet Lisesi eylemlerinde ise polisin yakaladığı bir genci Savoureuse Nehri yakınlarında boğmaya çalıştığı öne sürülen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Şiddete uğrayan genç, ilgili polis hakkında suç duyurusunda bulunurken, Vesoul Cumhuriyet Savcılığı konuya ilişkin "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

8 Ekim 2026’da Paris’teki Paris Katolik Enstitüsü (ICP) Carmes Kampüsü önünde öğrenciler gösteri düzenledi. Fransa genelinde lise öğrencilerinin eylül ayı sonundan bu yana sürdürdüğü protestolara daha sonra üniversite öğrencileri de katıldı. (Foto: EPA)

Fransa'nın kuzeyindeki Lens kentindeki eylemlerde ise 15 yaşındaki bir öğrencinin elinde şok bombası patladı. Olay sonucu gencin elini kaybettiği bildirildi.



Tours kentindeki Balzac Lisesi'ndeki eylemlerde de plastik mermi isabet eden 16 yaşındaki Mael isimli bir genç sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Olayın nasıl geliştiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.

HÜKÜMET, POLİSLERİN ŞOK BOMBASI KULLANIMINI ASKIYA ALDI



Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik güçlerine ülke genelinde düzenlenen lise eylemleri kapsamında şok bombası kullanmamaları talimatı verdi.



Polisin müdahale yöntemi olarak nefes darlığı yaratabilen, 160 desibele çıkan ses ve göz yaşartıcı gaz etkisi bulunan şok bombalarına, kalabalığı dağıtmak için kullanılan yere fırlatıldığında mühimmat saçan bombalara ve plastik mermiye başvurması siyasiler tarafından eleştirildi.



Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Thomas Portes ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada kolluk kuvvetlerinin kullandığı ses ve şok bombası gibi araçların "savaş silahı" olduğunu söyledi.