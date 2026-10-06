Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi
Fransa'da lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarındaki eşitsizlik ve okullardaki personel eksikliğine tepki amacıyla başlattığı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Günlerdir süren gösteriler, Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştü. A Haber Strasbourg'da o müdahaleyi görüntüledi.
A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strasbourg'dan canlı yayında son gelişmeleri aktardı. Göstericilerin yürüyüş yapmak istediği güzergaha güvenlik güçleri müdahale ederken, polis göz yaşartıcı gaz kullandı.
STRASBOURG'DA GÖSTERİCİLERE GAZLI MÜDAHALE
Strasbourg Üniversitesi çevresinde toplanan öğrenciler, kent merkezinde düzenlenecek gösteriye katılmak üzere yürüyüşe geçti. Ancak öğrencilerin köprü üzerinden yürüyüşün başlayacağı meydana ilerlemesine güvenlik güçleri izin vermedi.
Fransız polisinin müdahalesi sırasında göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Gaz nedeniyle bölgede bulunanların nefes almakta güçlük çektiği bildirildi.
A Haber muhabiri Ömer Aydın, canlı yayında yaşananları aktarırken polisin göstericilere yönelik müdahalesinin sürdüğünü belirtti.
POLİS YAYAYALARA DA MÜDAHALE ETTİ
Strasbourg merkezindeki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin yalnızca göstericilere değil, bölgeden geçmeye çalışan yayalara da müdahale ettiği görüldü.
Aydın, bölgede yüzleri maskeli grupların bulunduğunu ve bazı grupların olayları provoke ederek çevrede tahribata yol açtığını aktardı.
Gerilimin kısa sürede yükseldiği bölgede polis müdahalesinin ardından göstericiler köprünün karşı tarafına doğru çekildi.
FRANSA'DA ULUSAL ÇAPTA GREV VE GÖSTERİ
Fransa'daki eylemler yalnızca Strasbourg ile sınırlı değil. Ülkenin birçok kentinde ulusal çapta grev ve gösteriler düzenleniyor.
Sendikaların ve çiftçilerin de destek verdiği eylemlerde eğitim sistemindeki sorunlar protesto ediliyor. Gösterilerin temel başlıkları arasında okullardaki personel eksikliği, eğitim koşulları ve eğitimdeki eşitsizlik bulunuyor.