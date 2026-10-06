Strasbourg Üniversitesi çevresinde toplanan öğrenciler, kent merkezinde düzenlenecek gösteriye katılmak üzere yürüyüşe geçti. Ancak öğrencilerin köprü üzerinden yürüyüşün başlayacağı meydana ilerlemesine güvenlik güçleri izin vermedi.

Aydın, bölgede yüzleri maskeli grupların bulunduğunu ve bazı grupların olayları provoke ederek çevrede tahribata yol açtığını aktardı.

Strasbourg merkezindeki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin yalnızca göstericilere değil, bölgeden geçmeye çalışan yayalara da müdahale ettiği görüldü.

FRANSA'DA ULUSAL ÇAPTA GREV VE GÖSTERİ

Fransa'daki eylemler yalnızca Strasbourg ile sınırlı değil. Ülkenin birçok kentinde ulusal çapta grev ve gösteriler düzenleniyor.

Sendikaların ve çiftçilerin de destek verdiği eylemlerde eğitim sistemindeki sorunlar protesto ediliyor. Gösterilerin temel başlıkları arasında okullardaki personel eksikliği, eğitim koşulları ve eğitimdeki eşitsizlik bulunuyor.