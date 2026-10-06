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Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarındaki eşitsizlik ve okullardaki personel eksikliğine tepki amacıyla başlattığı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Günlerdir süren gösteriler, Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında çatışmalara dönüştü. A Haber Strasbourg'da o müdahaleyi görüntüledi.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 1

A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strasbourg'dan canlı yayında son gelişmeleri aktardı. Göstericilerin yürüyüş yapmak istediği güzergaha güvenlik güçleri müdahale ederken, polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

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Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 2

STRASBOURG'DA GÖSTERİCİLERE GAZLI MÜDAHALE

Strasbourg Üniversitesi çevresinde toplanan öğrenciler, kent merkezinde düzenlenecek gösteriye katılmak üzere yürüyüşe geçti. Ancak öğrencilerin köprü üzerinden yürüyüşün başlayacağı meydana ilerlemesine güvenlik güçleri izin vermedi.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 3

Fransız polisinin müdahalesi sırasında göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Gaz nedeniyle bölgede bulunanların nefes almakta güçlük çektiği bildirildi.

A Haber muhabiri Ömer Aydın, canlı yayında yaşananları aktarırken polisin göstericilere yönelik müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 4

POLİS YAYAYALARA DA MÜDAHALE ETTİ

Strasbourg merkezindeki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin yalnızca göstericilere değil, bölgeden geçmeye çalışan yayalara da müdahale ettiği görüldü.

Aydın, bölgede yüzleri maskeli grupların bulunduğunu ve bazı grupların olayları provoke ederek çevrede tahribata yol açtığını aktardı.

Gerilimin kısa sürede yükseldiği bölgede polis müdahalesinin ardından göstericiler köprünün karşı tarafına doğru çekildi.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 5

FRANSA'DA ULUSAL ÇAPTA GREV VE GÖSTERİ

Fransa'daki eylemler yalnızca Strasbourg ile sınırlı değil. Ülkenin birçok kentinde ulusal çapta grev ve gösteriler düzenleniyor.

Sendikaların ve çiftçilerin de destek verdiği eylemlerde eğitim sistemindeki sorunlar protesto ediliyor. Gösterilerin temel başlıkları arasında okullardaki personel eksikliği, eğitim koşulları ve eğitimdeki eşitsizlik bulunuyor.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 6

ÖĞRENCİLERDEN EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK TEPKİSİ

Öğrencilerin protestolarında üniversiteye giriş sürecindeki eşitsizlik iddiaları da öne çıkıyor.

Özellikle bazı kent merkezlerindeki liselerin üniversiteye girişte avantajlı konumda olduğu, banliyölerdeki öğrencilerin ise dezavantajlı bırakıldığı yönündeki iddialara tepki gösteriliyor.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 7

Bu nedenle banliyölerdeki öğrencilerin öncülük ettiği protestoların yaklaşık bir hafta önce başladığı ve daha sonra ülke geneline yayıldığı belirtiliyor.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 8

A HABER MUHABİRİNE DE MÜDAHALE

Strasbourg'daki gerilim canlı yayın sırasında A Haber ekibine de yansıdı. Ömer Aydın, bölgeden ayrılmasının ve yayını sonlandırmasının istendiğini aktardı.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 9

Göstericiler, Strasbourg merkezindeki iki farklı güzergâhtan ilerleyerek köprü üzerinden gösterinin yapılacağı meydana ulaşmaya çalıştı. Ancak güvenlik güçleri yürüyüşe izin vermedi.

Fransa’da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü: A Haber Strasbourg’dan gerilimin ortasından bildirdi 10

Bölgede polis müdahalesi devam ederken, Strasbourg'da tansiyonun yüksek olduğu görüldü.

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