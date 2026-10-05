İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, azınlık hükümetinin artan konut krizine çözüm getirmek amacıyla sunduğu acil durum mevzuatının sağcı partiler tarafından Mecliste reddedilmesinden üç gün sonra erken genel seçim kararı aldı. Pazartesi sabahı televizyondan halka seslenen Sanchez, 29 Kasım Pazar günü erken seçime gidileceğini duyurdu. 2018'den beri görevde olan Sanchez, hükümetinin icraatlarını savundu ve hatalar yapıldığını kabul etse de sözü İspanyol halkına bırakma zamanının geldiğini vurguladı.

KONUT REFORMU MUHALEFET ENGELİNE TAKILDI

Hükümetin konut krizini çözmeye yönelik çabaları, 2030 yılına kadar tahliyelerin yasaklanmasından geçici kiralama ve oda kiralamalarının düzenlenmesine kadar konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli önlemleri içeren iki kararname ile belirlenmişti. Ancak bu kararnameler cuma günü Mecliste muhafazakar Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox partisi ve sağcı Katalan bağımsızlık yanlısı Junts partisi tarafından reddedildi. Anketlerde önde giden ancak hükümet kurmak için Vox'un desteğine ihtiyaç duyabilecek olan PP, hükümetin planlarını reddettiğini çünkü krizle başa çıkmanın en iyi yolunun düzenleme değil, inşaat olduğuna inandığını belirtti.