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İngiltere'deki ABD'ye ait B-1 uçakları için saldırı alarmı! Ana üsse geri çektiler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiltere'deki ABD'ye ait B-1 uçakları için saldırı alarmı! Ana üsse geri çektiler

ABD, İngiltere’deki RAF Fairford Hava Üssü'nde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını, henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle ABD'deki ana üslerine geri çekti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayın arkasında İran'ın bulunduğuna dair ellerinde "güçlü emareler" olduğunu açıkladı.

ABD'li yetkililer, uçakların bölgedeki farklı bir üsse kaydırılması yerine doğrudan ABD'ye geri götürülmesinin oldukça sıra dışı ve kritik bir adım olduğunu vurguladı. Uçakların geri çekilme kararı, üssü hedef alan İran bağlantılı bir komplo iddiasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından geldi.

ABD, İNGİLTERE'DEKİ ÜSTEN B-1 BOMBARDIMAN UÇAKLARINI NEDEN GERİ ÇEKTİ?

27 Eylül'de üs yakınlarında patlayıcı ve terör şüphesiyle 23 ila 25 yaşları arasında beş İngiliz vatandaşı gözaltına alındı. Araçlarında patlayıcı bulunmaması üzerine kefaletle serbest bırakılan bu kişiler hakkında Donald Trump, serbest bırakılma kararını eleştiren açıklamalarda bulundu. Soruşturma kapsamında son olarak perşembe günü 25 yaşında İngiliz-İran çifte vatandaşı bir kişi daha gözaltına alındı.

İNGİLTERE VE ABD İRAN'I SUÇLADI

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, olayın arkasında İran'ın bulunduğuna dair ellerinde "güçlü emareler" olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sürece yabancı bir devlet aktörünün müdahil olduğunu belirterek, İran'ın küresel ölçekte Amerikan çıkarlarını hedef alma tehditlerine dikkat çekti. İran tarafı ise olayla herhangi bir ilişkisi olmadığını belirterek suçlamaları tamamen asılsız olarak nitelendirdi. Tahran yönetimi, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Londra'nın yaklaşımını protesto etti.

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#ABD #İran #İngiltere #B-1 Lancer
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