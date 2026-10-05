İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin 29 Kasım'da erken seçime gitmesini talep etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, azınlık hükümetinin artan konut krizine çözüm getirmek amacıyla sunduğu acil durum mevzuatının sağcı partiler tarafından Mecliste reddedilmesinden üç gün sonra erken genel seçim kararı aldı. Pazartesi sabahı televizyondan halka seslenen Sanchez, 29 Kasım Pazar günü erken seçime gidileceğini duyurdu. 2018'den beri görevde olan Sanchez, hükümetinin icraatlarını savundu ve hatalar yapıldığını kabul etse de sözü İspanyol halkına bırakma zamanının geldiğini vurguladı.

KONUT REFORMU MUHALEFET ENGELİNE TAKILDI

Hükümetin konut krizini çözmeye yönelik çabaları, 2030 yılına kadar tahliyelerin yasaklanmasından geçici kiralama ve oda kiralamalarının düzenlenmesine kadar konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli önlemleri içeren iki kararname ile belirlenmişti. Ancak bu kararnameler cuma günü Mecliste muhafazakar Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox partisi ve sağcı Katalan bağımsızlık yanlısı Junts partisi tarafından reddedildi. Anketlerde önde giden ancak hükümet kurmak için Vox'un desteğine ihtiyaç duyabilecek olan PP, hükümetin planlarını reddettiğini çünkü krizle başa çıkmanın en iyi yolunun düzenleme değil, inşaat olduğuna inandığını belirtti.

SOKAKLARDA ÖFKE BÜYÜYOR

Kararnamelerin reddedilmesi, Kongre binası önünde toplanan kalabalıkların öfkeli tepkisine neden oldu ve yuhalamalar ile sloganlar yükseldi. Yüksek kira bedelleri ve güvencesiz kiracılık durumlarına duyulan uzun süreli öfke, geçen ayın sonlarında Madrid'de 70 yıldır yaşadığı evden çıkarılan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın tahliyesinin ardından patlak verdi. Abascal, dairesini satın alan yatırım fonunun talep ettiği yüzde 230'luk kira artışını karşılamasının mümkün olmadığını söyledi. Bu durum, on binlerce insanın sokaklara dökülmesine ve Madrid'in merkezindeki Puerta del Sol Meydanı'nda 2011'deki indignados (öfkeliler) hareketini anımsatan devasa bir çadır kampının kurulmasına yol açtı. Hafta sonu boyunca ülke çapında büyük gösteriler düzenlendi.

SEÇİMDE BEKLENTİ NE YÖNDE?

Anketler sürekli olarak PP'yi Sanchez'in İspanyol Sosyalist İşçi Partisinin çok önünde gösterse de Başbakan, konut sorununa ve sağın krizle mücadele planlarını reddetmesine odaklanmanın solcu seçmenleri harekete geçireceğini umuyor olabilir. Konut meselesi aynı zamanda hükümetin, 48 saat içinde 70.000 civarında insanın Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta yerleşim bölgesine geçmesiyle patlak veren krizi ele alış biçimine yönelik eleştirilerden de dikkati başka yöne çekti.