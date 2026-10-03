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Suriye'de silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Suriye'de silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Şam kırsalındaki Ras el-Maarra beldesinde bir araç silahlı saldırının hedefi oldu. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ailevi husumet nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilirken, güvenlik güçleri bölgede önlemleri artırdı.

Suriye'nin Şam kırsalındaki Ras el-Maarra beldesinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Suriye resmi televizyonu el-İhbariye'nin aktardığı bilgilere göre, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgede önlemleri artırdığı bildirildi. Saldırının ailevi bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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