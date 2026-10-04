İran'la yeni bir çatışma ihtimali İsrail'de askeri hazırlıkları hızlandırdı. İsrail basını, ABD'nin gelecek haftalarda bölgeye ek asker ve uçak göndermesinin beklendiğini iddia ederken, İsrail ordusunun olası çatışmada İran'daki hedefler üzerinde çalıştığını bildirdi.

İsrail merkezli "Walla" internet sitesinin haberinde, ABD ordusunun halihazırda İsrail'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3 bin askerinin bulunduğu ve ABD askerlerinin hava savunma sistemlerinin işletilmesinin yanı sıra pilot, destek ve lojistik personeli ile askeri karargahlarda görev yapan unsurlardan oluştuğu belirtildi.

EK ASKERİ YARDIM İDDİASI

Haberde, ABD ordusunun son haftalarda bölgedeki bazı birliklerin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle rutin personel değişimine gittiği ancak bununla eş zamanlı olarak Orta Doğu'da olası gerilime hazırlık kapsamında gelecek haftalarda İsrail'e ek asker ve uçaklar gönderilmesinin beklendiği iddia edildi.

HEDEFLER ÜSTÜNE YENİ ÇALIŞMALAR

Haberde ayrıca İsrail ordusunun İran'la yeni bir çatışma veya bölgede hızlı bir gerilim ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğü, olası geniş çaplı çatışmada İran'da vurulabilecek hedefler üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi.

İsrail ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) arasındaki askeri koordinasyonun da İran'dan gelebilecek olası füze saldırıları dahil çeşitli senaryolar çerçevesinde sürdüğü kaydedildi.

ABD'nin son günlerde İran'la artan gerilim ortamında Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiği, bölgeye ilave asker ve deniz unsurları sevk ettiği yönündeki haberler basına yansımıştı.