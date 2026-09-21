Suriye'nin Halep ilinde patlama sesleri! Mühimmat deposu hedef alındı
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Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki el-İys bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre patlamanın Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleştiği belirtildi. Saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı.
Yerel kaynaklara göre patlamalar, Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.