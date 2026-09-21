Suriye'nin Halep ilinde patlama sesleri! Mühimmat deposu hedef alındı

Suriye'nin Halep ilinin güneybatı kırsalındaki el-İys bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre patlamanın Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleştiği belirtildi. Saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.