Bosna Hersek’te genel seçimlerin resmî olmayan ilk sonuçları açıklandı. Oyların yüzde 90’ından fazlasının sayıldığı seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğinde Denis Becirovic, Hırvat üyeliğinde Darijana Filipovic, Sırp üyeliğinde Zeljka Cvijanovic ilk sırada yer aldılar. Katılım yüzde 41,5 oldu.

Bosna Hersek'te yapılan genel seçimlerde, Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyeliği için resmî olmayan ilk sonuçlar duyuruldu. Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) açıklamasına göre oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği yarışında Denis Becirovic, oyların yüzde 38,11’ini aldı FOTO: AFP

İlk sonuçlarda Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Hırvat üyeliği için Darijana Filipovic ve Sırp üyeliği için Zeljka Cvijanovic en yüksek oy oranına ulaştı.

BOŞNAK ÜYELİĞİNDE BECIROVIC İLK SIRADA

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için yarışan Denis Becirovic, oyların yüzde 38,11'ini aldı. Becirovic'i yüzde 33,95 ile Bakir İzetbegoviç izledi.

Semir Efendic'in oy oranı yüzde 25,79, Fahrudin Radoncic'in oy oranı ise yüzde 2,15 oldu.

Boşnak üyeliği adayları Oy oranı Denis Becirovic %38,11 Bakir İzetbegoviç %33,95 Semir Efendic %25,79 Fahrudin Radoncic %2,15

HIRVAT VE SIRP ÜYELİKLERİNDE İLK SONUÇLAR

Hırvat üyeliği için Darijana Filipovic, yüzde 48,19 oyla ilk sırada yer aldı FOTO: AFP

Hırvat üyeliği için Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BiH) adayı Darijana Filipovic, yüzde 48,19 oyla ilk sırada yer aldı.

Sırp üyeliği için ise Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic, oyların yüzde 55,33'ünü alarak öne çıktı.

CIK, seçime katılım oranının yüzde 41,5 olduğunu açıkladı.