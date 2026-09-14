Ukrayna merkezli demir yolu şirketi Ukrzaliznytsia, saldırının doğrudan Avrupa'dan gelen diplomatik heyetin bulunduğu treni hedef almış olabileceğini savundu. Şirket yetkilileri, Rusya'dan gelen yoğun saldırı tehditleri nedeniyle tren seferlerinin zamanlamasında değişikliğe gidildiğini ve söz konusu trenin planlanandan daha erken bir saatte istasyondan ayrıldığını açıkladı. Yetkililere göre saldırıdan yaklaşık 15 dakika önce trende bulunan kişilere tahliye emri verildi. Saldırının Ukrayna-Polonya sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleştiği belirtildi. Ukraynalı yetkililer ayrıca, saldırı sırasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Başkanı David Petraeus'un da aynı istasyonda farklı bir trende bulunduğunu bildirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa'nın üst düzey güvenlik yetkililerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev 'deki bir konferansın ardından dönüş yolunda kullandığı güzergaha Rusya'nın hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Ukraynalı yetkililere göre, Johnson, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ve diğer Avrupalı üst düzey yetkililerin bulunduğu tren, Ukrayna- Polonya sınırındaki Yahodyn istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra istasyonda bulunan başka bir trenin lokomotifine jet motorlu insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer, Avrupalı diplomatların tamamının güvende olduğunu açıkladı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tren saldırısının ardından Rusya'ya tepki göstererek Putin'i eleştirdi. (Foto:AA)

JOHNSON: "PUTİN'İN MANTIĞI ÇARPIK"

Boris Johnson saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi. Johnson, "Putin'i bu sabah Polonya sınırındaki sabit bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten çarpık mantığın ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Saldırının Ukraynalıların her gün maruz kaldığı "rastgele ve anlamsız saldırıların" bir örneği olduğunu söyleyen Johnson, sivil demir yolu hatlarının dahi hedef alındığını söyledi. Johnson ayrıca, Putin'i Ukrayna demir yolu çalışanlarının ölümlerinden sorumlu tutarak, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini acilen sağlama çağrısında bulundu.

POLONYA BAŞBAKANI TUSK ACİL TOPLANTI DÜZENLEDİ

Saldırının Ukrayna-Polonya sınırına bu kadar yakın bir noktada gerçekleşmesi Polonya'da da alarma neden oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, gelişmelerin ardından acil toplantı düzenledi. Tusk olaya ilişkin açıklamasında, "Rusya tarafından gerçekleştirilen eylemlerin şiddetlenmesi bir gerçeklik haline geliyor ve sınırımıza giderek daha fazla yaklaşıyor" açıklamasında bulundu.

RUSYA: "DEMİR YOLU ALTYAPISI HEDEF ALINDI"

Rusya tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın demir yolu altyapısına yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Moskova'nın açıklamasında, Avrupa heyetinin bulunduğu trenin özellikle hedef alındığına ilişkin bir ifade yer almadı.

DİPLOMATLAR YES KONFERANSINDAN DÖNÜYORDU

Johnson ve diğer üst düzey Avrupalı güvenlik danışmanları, Kiev'de siyaset, iş dünyası, güvenlik ve medya alanlarından liderleri ve uzmanları bir araya getiren yıllık Yalta Avrupa Stratejisi (YES) konferansına katılmıştı.

ÖNDEKİ TRENDE MERZ'İN DANIŞMANI SEYAHAT BULUNUYORDU

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dış ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter ile Yeşiller Partisi milletvekili ve Alman-Ukrayna Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Robin Wagener'in, Polonya sınırı yakınlarında Rusya insansız hava araçlarının (İHA) saldırı düzenlediği trenin hemen önünde seyahat eden başka bir trende bulundukları bildirildi.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, İHA tehdidi nedeniyle durdurulan trende, Merz'in en yakın danışmanlarından biri olan Günter Sautter'in de bulunduğu dile getirildi.

Sautter'in, Rusya ile olası barış müzakereleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hükümetiyle görüşmek üzere İngiltere, Fransa ve İtalya'dan gelen güvenlik danışmanlarıyla birlikte Kiev'de bulunduğu ve Yalta Avrupa Stratejisi konferansına da katıldığı kaydedildi.

Wagener ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah saldırının gerçekleştiği aynı güzergahta trenle seyahat ettim." ifadesini kullandı.

Saldırının videosunu da paylaşan Wagener, "Bazen, Rus teröristler saldırıya karar verdikten sonra, güvenli bir şekilde geçip geçemeyeceğinize şans karar verir. Rusya, Avrupa'nın güvenliği için muazzam bir tehlike oluşturuyor. Aramızdan hala çok fazla kişi bunun farkında değil." görüşüne yer verdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise saldırının, Polonya sınırına 800 metre mesafede gerçekleştiğini aktardı.

Rus İHA'ların, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu belirtilmişti.