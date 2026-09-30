İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ülkesine faydadan çok zarar verdiğini söyledi.

Burnham, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada İngiltere'nin AB'ye yeniden katılma potansiyeliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Seçenekleri değerlendirmek istiyorum." diyen Burnham, geçmişte yaptığı "Ben hayattayken Britanya'nın AB'ye yeniden katıldığını görmek istiyorum." açıklamasının aksini söylemeyeceğini ifade etti.



Kararın hemen verilmesi gibi bir zorunluluk bulunmadığını belirten Burnham, "Şu an olduğumuz yerde durabiliriz. Bu da bir seçenek. Halk burada olmamızın doğru olduğunu düşünüyorsa, kalabiliriz. (Eski Maliye Bakanı) George Osborne'un gümrük birliğiyle ilgili söylediklerine ve Liberal Demokratlar'ın kongrelerinde ortak pazarla ilgili söyleyeceklerine bakarız. Ya da doğrudan katılırız." dedi.



Burnham, AB'ye yeniden katılımın avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:



"Ancak bu soruyu havada bırakmamamız lazım. İngiltere'nin önümüzdeki 10 yılda olmasını istediğimiz yeri netleştirmemiz gerekiyor. Ülkenin geçen 10 yılı gibi bir gelecek 10 yılı olmamalı. Çok fazla sorun ve bölünme yaşadık. Brexit faydadan çok zarar verdi. Tahmin ediyorum ki Britanya halkının yüzde 60'ı bu görüşüme katılıyordur."