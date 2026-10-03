Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki maçı izlemek için çadırların arasındaki sahanın çevresinde onlarca Filistinli toplanırken, çocuklar ve kadınlardan bazıları da İsrail saldırılarında kısmen yıkılan binaların çatılarına çıkarak karşılaşmayı takip etti. Savaş nedeniyle sahaları yıkılan ya da bulundukları bölgelerden ayrılmak zorunda kalan futbolcular da karşılaşmayla yeniden futbol oynama imkanı buldu. Gazze'de sportif faaliyetlerin yeniden canlandırılmasına yönelik ilk adımlardan biri Mart 2026'da atılmış ve saldırılarda ayakta kalan 3 sahada ilk resmi 5 kişilik futbol turnuvası düzenlenmişti. Filistin Spor Medyası Birliğinin temmuzda açıkladığı verilere göre, İsrail saldırılarında yaklaşık 1012 sporcu hayatını kaybetti, Gazze Şeridi 'ndeki 285 spor tesisi ve saha yıkıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında spor tesislerinin ve stadyumların yıkılması nedeniyle Filistinliler, futbol tutkularını yıkıntılar arasında yaşatmaya çalışıyor. (Foto: AA)

"İNSANLARA BİRAZ OLSUN SEVİNÇ YAŞATMAK İSTEDİK"



Maçın organizatörü Yunus Ebu Sehlul, AA'ya yaptığı açıklamada, iki takımın savaş nedeniyle kendi sahalarından uzak kalmasının ardından Han Yunus'ta karşılaşma düzenlemek için kendisine başvurduğunu söyledi.



Karşılaşmayı, yıkım ve yerinden edilmenin etkileri altında yaşayan Filistinlilere kısa süreli de olsa sevinç yaşatmak amacıyla düzenlediklerini belirten Ebu Sehlul, binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Mevasi'de maçın çadırların arasında yapılmasının, insanların günlük hayatlarından bir parçayı yeniden kazanma isteğini yansıttığını ifade etti.



Ebu Sehlul, çim sahaların ve spor kulüplerinin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle futbolcuların maç yapabilmek için boş ve kumluk alanları kullanmak zorunda kaldığını anlattı.



Filistin futboluyla ilgili kurumlara Gazze'deki sportif faaliyetlerin yeniden canlandırılması için destek çağrısında bulunan Ebu Sehlul, bölgedeki spor altyapısının yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı.



Ebu Sehlul ayrıca FIFA, Arap Futbol Birliği ve Arap Birliğine, Filistin futboluna destek verme çağrısında bulundu.



"MAÇ BİZE YENİDEN UMUT VERDİ"



Refah Kenti Yıldızları takımında forma giyen Ahmed el-Lulahi de dostluk karşılaşmasının futbolculara enerjilerini atma, izleyicilere ise bir süreliğine de olsa savaşın ağır koşullarından uzaklaşma fırsatı verdiğini söyledi.