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Trump’ın Maduro operasyonundan haftalar önce Grok’a Venezuelalıların tepkisini sorduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Trump’ın Maduro operasyonundan haftalar önce Grok’a Venezuelalıların tepkisini sorduğu ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Maduro’nun ABD tarafından kaçırılması halinde Venezuelalıların nasıl tepki vereceğini, operasyon emrini vermeden haftalar önce Elon Musk’ın yapay zeka sohbet robotu Grok’a sorduğu bildirildi.

Time dergisinin perşembe günü yayımladığı habere göre Trump, Aralık 2025'te Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Elon Musk ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve başkanlığı ile mirası hakkında Grok'a saatler boyunca sorular yöneltti. Dergi, görüşmeye katılan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bu ayrıntılara yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk (Foto: AA)ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk (Foto: AA)

Trump'ın sorularından biri, ABD'nin Maduro'yu kaçırması halinde Venezuelalıların buna nasıl tepki vereceği ile ilgiliydi.

Derginin görüştüğü yetkilinin aktardığına göre Grok, Maduro'yu "baskıcı ve halk tarafından büyük ölçüde sevilmeyen bir diktatör" olarak tanımladı ve çok sayıda Venezuelalının Maduro'nun devrilmesini muhtemelen kutlayacağını söyledi.

CEVABI ALINCA KAÇIRMA EMRİNİ VERDİ

Trump, takip eden ay Maduro'yu kaçırmaya yönelik operasyon emrini verdi.

ABD güçleri, 3 Ocak'ta Caracas'ta düzenlenen askeri operasyon sırasında Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak ABD'ye götürdü.

Maduro, 10 Ocak 2019’da Venezuela’nın başkenti Caracas’taki Yüksek Mahkeme’de düzenlenen yemin töreninde devlet başkanlığı kuşağını aldıktan sonra el sallıyor. (Foto: REUTERS)Maduro, 10 Ocak 2019’da Venezuela’nın başkenti Caracas’taki Yüksek Mahkeme’de düzenlenen yemin töreninde devlet başkanlığı kuşağını aldıktan sonra el sallıyor. (Foto: REUTERS)

Maduro, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı federal suçlamalarla karşı karşıya kalmak üzere New York'a götürüldü. Maduro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Time dergisinin yetkililere dayandırdığı habere göre, bazı Venezuelalıların Maduro'nun yakalanmasını kutlamasının ardından Trump, Grok'un "dahice" olduğu kanaatine vardı.

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#Donald Trump #Maduro
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