ABD Başkanı Donald Trump’ın, Maduro’nun ABD tarafından kaçırılması halinde Venezuelalıların nasıl tepki vereceğini, operasyon emrini vermeden haftalar önce Elon Musk’ın yapay zeka sohbet robotu Grok’a sorduğu bildirildi.

Time dergisinin perşembe günü yayımladığı habere göre Trump, Aralık 2025'te Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Elon Musk ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ve başkanlığı ile mirası hakkında Grok'a saatler boyunca sorular yöneltti. Dergi, görüşmeye katılan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bu ayrıntılara yer verdi.