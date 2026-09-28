Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü bombardımanların yol açtığı yıkım, Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntülerine yansıdı. Yapıların yüzde 90'a yakınının yerle bir edildiği Gazze'de, bazı mahalleler tamamen haritadan silinirken, İsrail'in bölgeye Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katı büyüklüğünde patlayıcı yağdırdığı ortaya çıktı.

İsrail'in soykırım saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi adeta taş ve moloz yığınına döndü. Google Haritalar'ın güncellediği yeni uydu fotoğrafları, İsrail'in bölgede yol açtığı ağır tahribatın boyutunu gözler önüne serdi. GERİYE SADECE ENKAZ KALDI Görüntülerde, daha önce yüz binlerce insanın yaşadığı yoğun yerleşim bölgelerinin tamamen enkaza dönüştüğü, binlerce binanın yıkıldığı ve sokakların haritadan silindiği görüldü. Altyapının büyük ölçüde çöktüğü Gazze'de, evleri yıkılan yüz binlerce Filistinli derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.