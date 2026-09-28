Katil İsrail Gazze'yi enkaza çevirdi! Katliamın ve vahşetin boyutu uydu görüntülerinde
Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü bombardımanların yol açtığı yıkım, Google Haritalar'ın güncellenen uydu görüntülerine yansıdı. Yapıların yüzde 90'a yakınının yerle bir edildiği Gazze'de, bazı mahalleler tamamen haritadan silinirken, İsrail'in bölgeye Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katı büyüklüğünde patlayıcı yağdırdığı ortaya çıktı.
İsrail'in soykırım saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi adeta taş ve moloz yığınına döndü. Google Haritalar'ın güncellediği yeni uydu fotoğrafları, İsrail'in bölgede yol açtığı ağır tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.
Görüntülerde, daha önce yüz binlerce insanın yaşadığı yoğun yerleşim bölgelerinin tamamen enkaza dönüştüğü, binlerce binanın yıkıldığı ve sokakların haritadan silindiği görüldü. Altyapının büyük ölçüde çöktüğü Gazze'de, evleri yıkılan yüz binlerce Filistinli derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.
REFAH VE GAZZE KENTİ TAŞ YIĞININA DÖNDÜ
Tarihi yıkımın izleri uydu görüntülerine net şekilde yansırken, Ekim 2023 öncesinde 270 binden fazla Filistinliye ev sahipliği yapan güneydeki Refah kentinde ayakta sağlam bir binanın dahi kalmadığı dikkat çekti.
Bölge sakinlerinin zorla sürgün edildiği ve halen İsrail işgali altında bulunan Refah'ın yanı sıra, Gazze Şeridi'nde nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Gazze kentindeki tahribatın boyutu da uydu görüntülerine yansıdı.
HİROŞİMA'YA ATILAN ATOM BOMBASININ 16 KATI PATLAYICI
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden yürüttüğü saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 74 binden fazla Filistinli şehit oldu.
Bölgeyi yaşanmaz hâle getiren saldırılara ilişkin verileri paylaşan Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze'ye toplam 223 bin ton patlayıcı attığını bildirdi. Kaynaklar, bu miktarın ABD'nin 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasındaki patlayıcı miktarının 16 katına denk geldiğini vurguladı.
İsrail güçlerinin, tonlarca bombanın yanı sıra Filistinlileri vatanlarından tamamen sürmek amacıyla ayakta kalan binlerce evi de iş makineleriyle kasıtlı ve planlı şekilde yıktığı belirtildi.