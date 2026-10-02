Gazze'de enkaz altında kalan 105 masuma tam 3 yıl sonra veda

NÜFUS KAYITLARINDAN TAMAMEN SİLİNDİLER

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Filistinli Tagrid el-Hannavi, kızı doktor Aliye Remzi el-Hannavi'nin eşi ve 4 çocuğuyla birlikte öldürüldüğünü belirterek, ailesinin "tamamen nüfus kayıtlarından silindiğini" söyledi.

Hannavi, "Kızım doktor Aliye, eşi ve dört çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti." dedi.

Kızının evlerinin hedef alınmasından önce son anlarına kadar Şifa Hastanesi)nde insani ve tıbbi görevini sürdürdüğünü belirten Hannavi, kızının hatırasının her an kendileriyle olduğunu söyledi. Kızının naaşına sarılan anne, "Onun ve çocuklarının ruhuyla konuşmak için yıkılan binanın bulunduğu yere sürekli geliyordum." dedi.

Hannavi, "Bugün yara yeniden açıldı ancak sonunda onların naaşlarına sarılmayı ve onları onurlu şekilde toprağa vermeyi başardım." ifadelerini kullandı.