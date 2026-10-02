Gazze'de enkaz altında kalan 105 masuma tam 3 yıl sonra veda
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ilk günlerinde yerle bir ettiği Et-Tac yerleşim alanında hayatını kaybeden 105 sivilin naaşına, 3 yıl sonra ulaşıldı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu hayatını kaybedenler için Gazze kentinde, yüzlerce ailenin katılımıyla gözyaşları içinde kitlesel cenaze töreni düzenlendi.
Tören, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma ekipleri, Mısır heyeti ve kurbanların ailelerinin oluşturduğu komiteyle koordinasyon halinde, Gazze kentinin merkezindeki Yermuk Mahallesi'nde bulunan Et-Tac yerleşim bölgesinde yapıldı.
Akşam namazının ardından yıkılan bölgedeki açık alanda başlayan ve gece saatlerine kadar süren törene hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda Filistinli katıldı.
Sivil Savunma ekipleri, kefenlere sarılı cenaze ve naaşları taşıyarak yıkılan binaların enkazları arasında sıraladı.
Ekipler kefenleri sıra halinde dizerken yanlarına çiçek ve mumlar bırakıldı. Cenazelerin kimliklerinin aileleri tarafından tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla üzerlerine kimlik bilgilerini içeren kartlar yerleştirildi.
Bölge sakinleri ve çocuklar güvenlik şeritlerinin arkasında toplanırken, kurbanların yakınları enkaz altında uzun süre kalan yakınlarına son kez veda etti.
Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine, 105 Filistinlinin cenazesinin Et-Tac yerleşim bölgesinden çıkarılmasının ardından düzenlenen törenin "acı ve zorlu günlerin" ardından gerçekleştirildiğini söyledi.
Basal, "Bu kurbanları, ekiplerimizin Mısır'daki kardeşlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü zorlu ve uzun çalışmalar sonucunda çıkardık." dedi.
Sözcü Basal, "Dünyaya insani çağrımızı yineliyoruz; bunlar siviller ve barış ve güvenlik içinde yaşama, savaş nedeniyle mahrum bırakıldıkları temel yaşam imkanlarına sahip olma hakkına tamamen sahip insanlar." ifadelerini kullandı.
Basal Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması çağrısını yineledi.