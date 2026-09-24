Bakan Fidan’dan New York’ta kritik zirve! İİT Dışişleri Bakanları toplandı: Gündem Gazze
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında 24 Eylül 2026’da New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık etti. Türkiye’nin İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda Gazze ve Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren kritik başlıklar masaya yatırıldı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na, Türkiye'nin 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde, başkanlık etti. Her yıl BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında tertiplenen İİT Dışişleri Bakanları Koordinasyon Toplantıları, İİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları arasında yılda bir defa düzenlenen resmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ilaveten görüş alışverişine imkan sağlıyor.
Bakan Fidan'ın toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikaları, Filistin'in genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleri ve Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali dahil İslam dünyasını yakından ilgilendiren meseleleri ele aldı; Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İİT'in oynadığı rolün önemini vurguladı.