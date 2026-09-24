Bakan Fidan’dan New York’ta kritik zirve! İİT Dışişleri Bakanları toplandı: Gündem Gazze

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na, Türkiye'nin 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde, başkanlık etti. Her yıl BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında tertiplenen İİT Dışişleri Bakanları Koordinasyon Toplantıları, İİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları arasında yılda bir defa düzenlenen resmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına ilaveten görüş alışverişine imkan sağlıyor.