ABD ordusu, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyon hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'daki enerji tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki ek Patriot hava savunma sistemi konuşlandırdı. Axios'un haberine göre Washington, olası yeni operasyonlar öncesinde müttefiklerine güvence vermeye çalışıyor.

ABD ordusu, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyon hazırlıkları kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'daki enerji tesislerini korumak amacıyla iki ek Patriot füze savunma sistemi konuşlandırdı.

Axios haber sitesinin iki ABD'li yetkili ve bölgeden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Patriot sistemlerinden biri geçen ay Suudi Arabistan'daki önemli bir petrol tesisini, diğeri ise Katar'daki bir doğal gaz tesisini korumak amacıyla bölgeye gönderildi.

ABD'DEN SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'A GÜVENCE

Söz konusu konuşlandırmaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatması halinde Washington'ın iki ülkenin kritik enerji altyapısını koruyacağına dair güvence vermeyi amaçladığı belirtildi.

Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda İran'a yönelik bombardımanları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini söyledi.

Trump, "Şimdi bir karar vermem gerekiyor: Ya İran anlaşmayı imzalar ya da artık var olmaz." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'DAN TRUMP'A İRAN UYARISI

Axios'un haberine göre Suudi Arabistan ve Katar liderleri, ağustos ayının başında Trump'a, İran'ın enerji altyapısının da hedef alınacağı kapsamlı bir saldırı düzenlememesi yönünde çağrıda bulundu.

İki ülkenin yönetimleri, böyle bir saldırının ardından İran'ın kendi petrol ve doğal gaz tesislerine misilleme düzenlemesinden endişe etti.

ABD'li yetkililer, söz konusu uyarıların Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılar yerine ekonomik baskı uygulama kararında önemli bir faktör olduğunu belirtti.

ABD'NİN İRAN OPERASYONU İÇİN KRİTİK ŞART

Haberde, Washington'ın İran'a yönelik yeni ve kapsamlı askeri operasyonlar düzenleyebilmesi için Suudi Arabistan'ın hava sahasını kullanma iznine ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Ancak Riyad'ın, petrol tesislerinin korunacağına dair güvence almadan böyle bir izne onay vermesinin düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

ABD'DEN ORTA DOĞU'YA SAVAŞ GEMİSİ VE ASKER TAKVİYESİ

Öte yandan ABD'nin Orta Doğu'ya ek savaş gemileri, savaş uçakları ve askerler gönderdiği bildirildi.

Axios'un haberine göre ABD'li bir yetkili, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ve ona bağlı taarruz grubunun pazar günü San Diego'dan ayrıldığını ve yaklaşık kasım ayının ortasında bölgeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Uçak gemisinin bölgedeki mevcut bir konuşlanmanın yerini alıp almayacağı veya ABD'nin bölgedeki askeri varlığını üç uçak gemisi taarruz grubuna çıkarıp çıkarmayacağı henüz netleşmedi.

BİNLERCE DENİZ PİYADESİ DAHA BÖLGEYE GİDİYOR

ABD'nin Makin Island Amfibi Hazır Grubu da pazartesi günü bölgeye doğru yola çıktı.

Habere göre, 13. Deniz Piyade Sefer Birliği'ne bağlı binlerce deniz piyadesini taşıyan grubun kasım ayının sonuna kadar Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor.

Böylece ABD'nin İran'la bağlantılı olası yeni askeri operasyonlar öncesinde hava savunma sistemleri, savaş gemileri, savaş uçakları ve kara birlikleriyle bölgedeki askeri varlığını artırdığı bildirildi.