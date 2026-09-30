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Rusya’da eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü: 6 mürettebat öldü, 1 kişi yaralandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rusya’da eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü: 6 mürettebat öldü, 1 kişi yaralandı

Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu icra eden Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu mürettebattan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının Amur bölgesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan mürettebattan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 mürettebatın ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın ardından yaralı mürettebatın tahliye edilerek sağlık merkezine kaldırıldığı aktarıldı.

Uçağın yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir bölgeye düştüğü ve kaza sırasında üzerinde mühimmat taşımadığı kaydedildi.

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