ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümeti, üst düzey yetkililer, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını, Rusya’dan enerji ithal eden ülkelere ise ek gümrük tarifeleri getirilmesini öngören “Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası”nı imzalayarak yasalaştırdı. 7 Ağustos’ta Senatodan, 17 Eylül’de Temsilciler Meclisinden geçen yasa, Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girerken Washington’ın Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırma hamlesi dikkat çekti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve İran'a yönelik yaptırımları genişleten yasa tasarısını imzaladığını açıkladı.

Yeni yasa kapsamında Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketleri yaptırım kapsamına alınabilecek. Moskova'ya yönelik ekonomik baskının bir diğer ayağını ise enerji oluşturuyor.

RUS ENERJİSİNE TARİFE BASKISI

Yasa, Rus ham petrolü ve doğal gazını en fazla satın alan ülkelere gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor. Böylece Washington, yalnızca Rusya'yı değil, Rus enerjisi alan ülkeleri de ekonomik baskının hedefi haline getiriyor.

İRAN DA YAPTIRIM KAPSAMINDA

Trump'ın imzaladığı yasa yalnızca Rusya ile sınırlı kalmıyor. İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletiliyor.

TRUMP'IN MASASINA GİDEN SÜREÇ

"Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası" olarak adlandırılan düzenleme, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin desteğiyle Kongre'den geçti.

Yasa tasarısı 7 Ağustos'ta Senatoda onaylandı, ardından 17 Eylül'de Temsilciler Meclisinden geçti. Son aşamada Trump'ın imzasıyla düzenleme yasalaştı.

Yasanın hazırlanmasına öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise 11 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Düzenleme, onun adını taşıyor.