İngiltere’de Keir Starmer’ın istifasının ardından İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles’tan kabineyi kurma yetkisini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. Burnham’ın göreve başlamasıyla birlikte İngiltere, son 10 yılda yedinci kez başbakan değiştirmiş oldu.

İngiltere'de İşçi Partisi liderliğine Keir Starmer'ın istifasının ardından 17 Temmuz'da seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu.



İngiltere Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan İşçi Partisi'nin yeni lideri Burnham, Kral 3. Charles tarafından ülkenin yeni başbakanı olarak görevlendirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Majesteleri, İşçi Partisi Milletvekili Sayın Andrew Burnham'ı kabul ederek kendisinden yeni hükümeti kurmasını istedi. Sayın Andrew Burnham, Kral'ın bu teklifini kabul etti ve Başbakan ile Hazine Birinci Lordu olarak atanmasının ardından geleneksel 'el öpme' törenini gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı. Burnham ise ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İngiltere için 10 yıllık bir plan hazırlıyoruz. Bu hem siyasi hem de ekonomik olacak. Yeni bir ekonomi inşa edeceğiz. Yaşamsal ihtiyaçlar yeniden kamu kontrolüne geçecek. Mali kurallara uyacağız ve savunma taahhütlerimizi yerine getireceğiz."

KEIR STARMER BAŞBAKANLIK GÖREVİNDEN RESMEN İSTİFA ETTİ Keir Starmer, istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Keir Starmer, bu sabah Kral 3. Charles tarafından kabul edildi ve Başbakanlık ile Hazine Birinci Lordluğu görevlerinden istifasını sundu. Kral 3. Charles da istifayı kabul etti" ifadelerine yer verildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda bazı kabine üyeleri ve destekçilerinin alkışlarıyla karşılanan Starmer, Kral 3. Charles'a resmi istifasını tebliğ etmeden önce gazetecilere açıklamada bulundu. Starmer, "Birazdan Majesteleri Kral'ı ziyaret ederek istifamı sunacağım ve Başbakan olarak görev yaptığım dönemi resmen sonlandıracağım. Benim görevim tamamlandı" ifadelerini kullandı. Liderliğini yürüttüğü İşçi Partisini 2019'daki yenilgiden çıkararak yeniden ayağa kaldırdığını söyleyen Starmer, 2024 genel seçimlerinde ezici bir zafer kazandıklarını ifade etti. Starmer, "O günden bu yana bu büyük ülkeye ve sizlere Başbakan olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. İngiltere'nin bugün, 2 yıl öncesine kıyasla daha güçlü ve daha adil bir ülke olduğuna yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.