Bu düzenleme, Google'ın yıllardır elinde tuttuğu en önemli rekabet avantajlarından birinin artık rakiplerle belirli ölçüde paylaşılmasını gündeme getiriyor.

Arama özelliği bulunan yapay zekâ sohbet botları da belirli koşulları karşılamaları halinde bu sistemden yararlanabilecek.

Google Search, yıllardır milyarlarca aramanın oluşturduğu devasa bir veri havuzuna sahip. Avrupa Birliği, bu veri birikiminin Google'a rakiplerinin kolayca elde edemeyeceği bir avantaj sağladığını değerlendiriyor.

Ancak Brüksel'in yaklaşımı farklı: Komisyona göre mesele yalnızca gizlilik değil, Google'ın yıllar içinde oluşturduğu veri üstünlüğünün rakiplerin önünü kapatıp kapatmadığı.

Şirket, rakip yapay zekâ hizmetlerinin Android'in bazı özelliklerine erişmesini ve rakip arama motorlarının Google Search tarafından oluşturulan anonimleştirilmiş verilere ulaşmasını öngören kararların iptalini istiyor. Google, hamlesini kullanıcı gizliliği ve cihaz güvenliği gerekçeleriyle savunuyor.

(Foto:AFP)

GOOGLE BU KEZ "GİZLİLİK" KALKANIYLA KARŞI ÇIKTI

Google ise AB'nin kararlarına sert biçimde karşı çıkıyor.

Şirket, kullanıcıların arama motoruna sağlık sorunlarından özel ilişkilerine kadar son derece hassas bilgiler yazabildiğine dikkat çekiyor. Google'a göre verilerin anonimleştirilmesi konusunda yaşanabilecek bir sorun, kullanıcı gizliliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.

Şirket ayrıca rakip yapay zekâ hizmetlerine Android özelliklerine erişim sağlanmasının cihaz güvenliği açısından risk yaratabileceğini savunuyor.

Fakat AB'nin teknik çerçevesi, Google'ın itirazlarının tamamının doğrudan karşılıksız bırakıldığı bir tablo ortaya koymuyor.

BRÜKSEL'DEN GOOGLE'A: KULLANICININ ARAMA GEÇMİŞİ VERİLMEYECEK

Avrupa Komisyonu, doğrudan kullanıcı hesaplarının veya kişilerin bireysel arama geçmişlerinin rakiplere aktarılmayacağını belirtiyor.

Paylaşılacak veriler anonimleştirilecek. Nadir kelimeler içeren veya aşırı uzun sorguların bazıları veri setinden çıkarılacak. Kesin zaman bilgileri kaldırılacak, konum verileri ise daha geniş bölgelere dönüştürülecek.

Rakiplerin bu verileri genel amaçlı yapay zekâ modellerini eğitmek veya reklam amaçlı kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanmasına da izin verilmeyecek.

Yani Brüksel'in hedeflediği model, Google'ın kullanıcılarının kişisel arama geçmişini rakip şirketlerin önüne koymak değil; Google'ın sahip olduğu veri avantajının rekabeti tamamen kilitlemesini önlemek.

ASIL SAVAŞ GOOGLE SEARCH'ÜN GELECEĞİ İÇİN

Buradaki mücadele yalnızca bir veri paylaşımı tartışması değil.

Yapay zekâ destekli arama hizmetlerinin hızla büyümesi, Google'ın geleneksel arama alanındaki gücünü yeni pazara taşıyıp taşıyamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

OpenAI ve diğer şirketler kullanıcıların bilgi arama alışkanlıklarını dönüştürmeye çalışırken Google hem Search hem Android hem de yapay zekâ hizmetleri üzerinden güçlü bir ekosisteme sahip.

AB'nin düzenlemeleri ise tam bu noktada Google'ın sahip olduğu avantajların rakipler açısından aşılması zor bir bariyere dönüşmesini engellemeyi amaçlıyor.