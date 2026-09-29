Avrupa Komisyonu, Google’ın arama verilerine ve Android özelliklerine rakiplerin erişimini öngören kararlar aldı
Google ile Avrupa Birliği arasındaki rekabet savaşı büyüyor. Yıllardır arama pazarında biriken devasa veri havuzu ve Android ekosistemi üzerinde kurduğu hakimiyet, Brüksel’in yeni düzenlemelerinin hedefinde. Avrupa Komisyonu, Google’ın rakip yapay zekâ ve arama hizmetlerine karşı sahip olduğu avantajı sınırlamak için iki kritik karar aldı.
Şirket, rakip yapay zekâ hizmetlerinin Android'in bazı özelliklerine erişmesini ve rakip arama motorlarının Google Search tarafından oluşturulan anonimleştirilmiş verilere ulaşmasını öngören kararların iptalini istiyor. Google, hamlesini kullanıcı gizliliği ve cihaz güvenliği gerekçeleriyle savunuyor.
Ancak Brüksel'in yaklaşımı farklı: Komisyona göre mesele yalnızca gizlilik değil, Google'ın yıllar içinde oluşturduğu veri üstünlüğünün rakiplerin önünü kapatıp kapatmadığı.
GOOGLE'IN YILLARCA BİRİKTİRDİĞİ VERİLER ŞİMDİ RAKİPLERE AÇILIYOR
Google Search, yıllardır milyarlarca aramanın oluşturduğu devasa bir veri havuzuna sahip. Avrupa Birliği, bu veri birikiminin Google'a rakiplerinin kolayca elde edemeyeceği bir avantaj sağladığını değerlendiriyor.
Brüksel'in aldığı kararla uygun şartları karşılayan rakip arama motorları; sorgular, tıklamalar, görüntülemeler ve arama sonuçlarının sıralanmasına ilişkin verilerin anonimleştirilmiş biçimlerine erişebilecek.
Arama özelliği bulunan yapay zekâ sohbet botları da belirli koşulları karşılamaları halinde bu sistemden yararlanabilecek.
Bu düzenleme, Google'ın yıllardır elinde tuttuğu en önemli rekabet avantajlarından birinin artık rakiplerle belirli ölçüde paylaşılmasını gündeme getiriyor.
GOOGLE BU KEZ "GİZLİLİK" KALKANIYLA KARŞI ÇIKTI
Google ise AB'nin kararlarına sert biçimde karşı çıkıyor.
Şirket, kullanıcıların arama motoruna sağlık sorunlarından özel ilişkilerine kadar son derece hassas bilgiler yazabildiğine dikkat çekiyor. Google'a göre verilerin anonimleştirilmesi konusunda yaşanabilecek bir sorun, kullanıcı gizliliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.
Şirket ayrıca rakip yapay zekâ hizmetlerine Android özelliklerine erişim sağlanmasının cihaz güvenliği açısından risk yaratabileceğini savunuyor.
Fakat AB'nin teknik çerçevesi, Google'ın itirazlarının tamamının doğrudan karşılıksız bırakıldığı bir tablo ortaya koymuyor.
BRÜKSEL'DEN GOOGLE'A: KULLANICININ ARAMA GEÇMİŞİ VERİLMEYECEK
Avrupa Komisyonu, doğrudan kullanıcı hesaplarının veya kişilerin bireysel arama geçmişlerinin rakiplere aktarılmayacağını belirtiyor.
Paylaşılacak veriler anonimleştirilecek. Nadir kelimeler içeren veya aşırı uzun sorguların bazıları veri setinden çıkarılacak. Kesin zaman bilgileri kaldırılacak, konum verileri ise daha geniş bölgelere dönüştürülecek.
Rakiplerin bu verileri genel amaçlı yapay zekâ modellerini eğitmek veya reklam amaçlı kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanmasına da izin verilmeyecek.
Yani Brüksel'in hedeflediği model, Google'ın kullanıcılarının kişisel arama geçmişini rakip şirketlerin önüne koymak değil; Google'ın sahip olduğu veri avantajının rekabeti tamamen kilitlemesini önlemek.
ASIL SAVAŞ GOOGLE SEARCH'ÜN GELECEĞİ İÇİN
Buradaki mücadele yalnızca bir veri paylaşımı tartışması değil.
Yapay zekâ destekli arama hizmetlerinin hızla büyümesi, Google'ın geleneksel arama alanındaki gücünü yeni pazara taşıyıp taşıyamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.
OpenAI ve diğer şirketler kullanıcıların bilgi arama alışkanlıklarını dönüştürmeye çalışırken Google hem Search hem Android hem de yapay zekâ hizmetleri üzerinden güçlü bir ekosisteme sahip.
AB'nin düzenlemeleri ise tam bu noktada Google'ın sahip olduğu avantajların rakipler açısından aşılması zor bir bariyere dönüşmesini engellemeyi amaçlıyor.
GOOGLE'IN AB İLE CEPHELERİ ÇOĞALIYOR
Google'ın mahkemeye başvurması, Brüksel ile şirket arasındaki uzun süredir devam eden rekabet mücadelesinin yeni bir aşaması.
Avrupa Komisyonu daha önce Google'a Dijital Piyasalar Yasası kapsamında yüz milyonlarca avroluk yaptırım uyguladı. Şimdi ise şirketin Android ve Search üzerindeki hakimiyetine yönelik yeni yükümlülükler getiriliyor.
Google'ın son hamlesiyle mücadele artık yalnızca düzenleyici kurumların kararlarıyla sınırlı kalmayacak.
Google, AB'nin dijital rekabet kurallarına karşı mahkeme salonunda mücadele edecek.
GOOGLE İÇİN KRİTİK DÖNEM BAŞLADI
AB'nin takvimi de Google açısından baskıyı artırıyor. Anonimleştirilmiş arama veri setinin hazırlanması ve fiyatlandırma teklifinin oluşturulması için belirlenen tarihler yaklaşırken şirketin açtığı dava sürecin seyrini etkileyebilir.
Mahkemenin vereceği karar yalnız Google'ın mevcut yükümlülüklerini değil, Avrupa'nın teknoloji devlerinin elindeki veri ve ekosistem gücüne ne ölçüde müdahale edebileceğini de ortaya koyacak.
Google'ın yıllardır oluşturduğu dijital üstünlük ile Brüksel'in rekabeti yeniden dengeleme çabası karşı karşıya.