KONUM VERİLERİ GEREĞİNDEN UZUN TUTULDU

Soruşturma yalnızca verilerin nasıl işlendiğine değil, ne kadar süre saklandığına da uzandı. DPC, Google'ın kullanıcıların bazı konum verilerini gerekli olandan daha uzun süre muhafaza ettiğini belirledi. Düzenleyici kuruma göre bu durum, kullanıcıların kendi kişisel verileri üzerindeki kontrolünü daha da zayıflattı. Konum verilerinin kişilerin günlük hareketleri, alışkanlıkları ve ilgi alanları hakkında ayrıntılı bir tablo çıkarabilmesi ise dosyanın en kritik başlıklarından biri oldu.