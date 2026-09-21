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Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı

Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası verdi. Soruşturmada "Web ve Uygulama Etkinliği", "Konum Geçmişi" ve "Konum Doğruluğu" özellikleri mercek altına alınırken, şirketin bazı konum verilerini gerekli olandan daha uzun süre sakladığı ve kullanıcıları yeterince açık şekilde bilgilendirmediği tespit edildi. Google'a veri işleme faaliyetlerini AB mevzuatına uygun hale getirmesi için 6 ay süre tanındı.

Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası verdi. Google'a veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesi için 6 ay süre tanındı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google Ireland Limited hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararını açıkladı.

Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı - 1

ŞİKAYETLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, Google'ın kullanıcıların konum verilerini nasıl işlediği mercek altına alındı. 25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasındaki dönemi kapsayan incelemenin ardından Google'ın Avrupa Birliği'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallarını ihlal ettiği sonucuna varıldı.

Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı - 2

ÜÇ ÖZELLİK MERKEZ ALTINDA

Soruşturmanın odağında Google'ın kullanıcıların konum bilgileriyle bağlantılı üç özelliği yer aldı.

DPC; "Web ve Uygulama Etkinliği", "Konum Geçmişi" ve "Konum Doğruluğu" üzerinden gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkeleri açısından inceledi.

Komisyon, Google'ın Web ve Uygulama Etkinliği ile Konum Geçmişi kapsamında elde edilen konum verilerini hukuka uygun ve adil biçimde işlediğini ortaya koyamadığı sonucuna vardı.

Konum Doğruluğu özelliğinde gerçekleştirilen kişisel veri işlemlerinde de şirketin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyduğunu kanıtlayamadığı belirtildi.

DPC ayrıca Google'ın söz konusu üç özelliğin tamamında kullanıcıları yeterince ve açık biçimde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etti.

Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı - 3

KONUM VERİLERİ GEREĞİNDEN UZUN TUTULDU

Soruşturma yalnızca verilerin nasıl işlendiğine değil, ne kadar süre saklandığına da uzandı. DPC, Google'ın kullanıcıların bazı konum verilerini gerekli olandan daha uzun süre muhafaza ettiğini belirledi. Düzenleyici kuruma göre bu durum, kullanıcıların kendi kişisel verileri üzerindeki kontrolünü daha da zayıflattı. Konum verilerinin kişilerin günlük hareketleri, alışkanlıkları ve ilgi alanları hakkında ayrıntılı bir tablo çıkarabilmesi ise dosyanın en kritik başlıklarından biri oldu.

Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı - 4

GOOGLE'A 403 MİLYON AVRO CEZA

DPC, Google'ın "Web ve Uygulama Etkinliği" ile "Konum Geçmişi" kapsamında elde edilen konum verilerinin işlenmesinin hukuka uygun ve adil olduğunu yeterli şekilde ortaya koyamadığını belirtti.

Şirketin ayrıca "Konum Doğruluğu" kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyduğunu kanıtlayamadığı kaydedildi.

Google'ın söz konusu üç özellikle ilgili şeffaflık yükümlülüklerini de yerine getirmediğine hükmedildi.

GOOGLE'A 6 AY SÜRE

İhlaller nedeniyle Google'a toplam 403 milyon avro idari para cezası verilirken, şirketten veri işleme faaliyetlerini 6 ay içerisinde AB mevzuatına uygun hale getirmesi istendi.

Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı - 5

AB'DEKİ DENETİM İRLANDA'DAN

Google'ın Avrupa merkezinin İrlanda'da bulunması nedeniyle İrlanda Veri Koruma Komisyonu, şirketin Avrupa Birliği'ndeki kişisel veri işleme faaliyetleri açısından başlıca denetleyici otorite konumunda bulunuyor.

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