Google'a 403 milyon avroluk dev ceza! Konum verileri mercek altında: 6 ay süre tanındı
Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası verdi. Soruşturmada "Web ve Uygulama Etkinliği", "Konum Geçmişi" ve "Konum Doğruluğu" özellikleri mercek altına alınırken, şirketin bazı konum verilerini gerekli olandan daha uzun süre sakladığı ve kullanıcıları yeterince açık şekilde bilgilendirmediği tespit edildi. Google'a veri işleme faaliyetlerini AB mevzuatına uygun hale getirmesi için 6 ay süre tanındı.
Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon avro para cezası verdi. Google'a veri işleme faaliyetlerini mevzuata uygun hale getirmesi için 6 ay süre tanındı.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Google Ireland Limited hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararını açıkladı.
ŞİKAYETLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, Google'ın kullanıcıların konum verilerini nasıl işlediği mercek altına alındı. 25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasındaki dönemi kapsayan incelemenin ardından Google'ın Avrupa Birliği'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallarını ihlal ettiği sonucuna varıldı.
ÜÇ ÖZELLİK MERKEZ ALTINDA
Soruşturmanın odağında Google'ın kullanıcıların konum bilgileriyle bağlantılı üç özelliği yer aldı.
DPC; "Web ve Uygulama Etkinliği", "Konum Geçmişi" ve "Konum Doğruluğu" üzerinden gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerini hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkeleri açısından inceledi.
Komisyon, Google'ın Web ve Uygulama Etkinliği ile Konum Geçmişi kapsamında elde edilen konum verilerini hukuka uygun ve adil biçimde işlediğini ortaya koyamadığı sonucuna vardı.
Konum Doğruluğu özelliğinde gerçekleştirilen kişisel veri işlemlerinde de şirketin hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyduğunu kanıtlayamadığı belirtildi.
DPC ayrıca Google'ın söz konusu üç özelliğin tamamında kullanıcıları yeterince ve açık biçimde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etti.