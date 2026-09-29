İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD halkına, İran'a yönelik saldırıların gerçek sebeplerinin yer aldığı ve "ABD'nin küresel saldırganlığının nedenleri ve İsrail'e verdiği desteğin sebeplerine" ilişkin 25 sayfalık mektup hazırladıklarını söyledi.

Muhibbi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 200 televizyon kanalı ve 100 radyo ile propaganda yaptığını öne sürdü.



İran Devrim Muhafızları Ordusu adına doğrudan ABD halkına hitap ettiklerini belirten Muhibbi, İran'a yönelik saldırıların gerçek sebeplerini, Washington yönetiminin Amerikan halkı yerine İsrail'i öncelediğini ve silah sanayisine milyarlarca dolar harcanmasına rağmen dünya halklarının nefreti dışında hiçbir şey elde edilemediğini 25 sayfalık bu mektupta anlatmak istediklerini söyledi.



Muhibbi, çevresindeki okyanuslar ve komşu ülkelerin askeri zayıflığı nedeniyle ABD'nin doğrudan bir tehdide maruz kalmadığına işaret ederek, buna rağmen savunma bütçesinin 1 trilyon 100 milyar doları bulduğunu, buna karşın İran ve Afganistan gibi çok daha düşük savunma bütçesine sahip ülkelere yönelik askeri müdahalelerinden hiçbir başarı elde edemediğini dile getirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) mensupları, Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ile 1980-1988 yılları arasındaki savaşın yıl dönümü dolayısıyla 22 Eylül 2018'de Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde yürürken. (Foto: AFP) Amerikan halkının bu çelişkiyi görmesi ve sorgulaması gerektiğini vurgulayan Muhibbi, "ABD neden 85 milyar dolarlık silahı Afganistan'da bırakıp kaçtı? İran'a neden yenildi? Neden enerji ve deniz varlıkları bakımından zengin olan ABD'nin sokaklarında 39 milyon fakir insan var? ABD halkı bunu sorgulamalı ve bu mektubu dikkatle okuyarak gerçekleri öğrenmeli." dedi.



Muhibbi, Amerikalı yöneticiler için kendi halklarının düşüncelerinin veya ekonomik durumunun hiçbir önemi bulunmadığını, tek önceliğin İsrail'in çıkarları olduğunu savunarak, "Bir ABD vatandaşının kaza yaptığında ambulansa verecek parasının bulunmadığını biliyoruz. Bu durum, Amerikalı yöneticilerin kendi halkını zerre kadar düşünmediğini açıkça gösteriyor." açıklamasını yaptı.



Hazırladıkları mektup sayesinde Amerikan halkının, ABD yönetiminin işlediği suçlar ve cinayetler hakkında bilgi sahibi olacağını belirten Muhibbi, "ABD son 70 yılda çeşitli ülkelere saldırdı. Ellerine borç ve dünyanın nefreti dışında ne geçti? Bu saldırılar, tecavüzler ve hırsızlıklar ne için? Bütün bu borçlar ABD halkının omuzlarına biniyor. Biz mektubumuzda işte bunları anlattık." diye konuştu.



Muhibbi, Gazze'de 21 bin çocuğun ABD'nin İsrail'e hediye ettiği silahlarla öldürüldüğünü ifade ederek, "Fakat İran Devrim Muhafızları Ordusu terörist ilan ediliyor. Neye göre ilan ediyorlar." dedi.



ABD'nin Irak'a saldırmadan önce ülkede nükleer silah olduğu yalanını söylediğini anımsatan Muhibbi, "Bu yalan uğruna bir milyon insanı öldürdüler. Irak'ı felakete sürüklediler ve sonra da nükleer silah olmadığını belirttiler." diye konuştu.



Muhibbi, İran halkının "ABD'ye ölüm" sloganı atarken ABD'nin yok olmasını dilemediklerini, sadece ABD'nin bu cinayetlerinin artık son bulması gerektiğini ifade ettiğini vurgulayarak, "ABD savunma bütçesinin yüzde 5'ni bile insanlık hayrına harcasa sevilen bir ülke haline gelir." açıklamasını yaptı.