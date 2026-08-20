“Fatih Karahan kovuldu” yalanıyla yatırım tuzağı: Dolandırıcılar Google reklamlarını hedef aldı

Google'ın internet sitelerindeki reklam alanları dolandırıcıların yeni adresi oldu. “Merkez Bankası Başkanı kovuldu” gibi sahte başlıklarla kullanıcıları tıklamaya yönlendiren dolandırıcılar, ardından yatırım vaadiyle telefon numarası, e-posta ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların bu reklamları güvenilir internet sitelerine kadar taşıyabilmesini Google'ın reklam sistemlerindeki ciddi bir denetim açığı olarak değerlendiriyor.

Dijital dolandırıcılıkta yeni bir yöntem daha ortaya çıktı. Dolandırıcılar bu kez sosyal medya hesapları yerine Google altyapısını kullanarak Türkiye'deki internet sitelerinin reklam alanlarını hedef aldı. Sıradan bir işletme reklamı görünümü altında Google'ın reklam sistemlerine giren kampanyalar, kullanıcıların karşısına sansasyonel sahte haberlerle çıkmaya başladı. Haberleri tıklayan kullanıcılar ise "yeni yatırım sistemi", "sınırlı kontenjan" ve "devlet destekli kazanç modeli" gibi ifadelerle karşılanarak telefon numarası, e-posta veya diğer kişisel bilgilerini paylaşmaya yönlendiriliyor. Ortaya çıkan yöntem, Google'ın reklam ekosistemi ve geniş dağıtım kapasitesi üzerindeki denetim tartışmalarını yeniden gündeme getirirken uzmanlar, bunun yalnızca sahte reklam vakası olmadığını, dijital reklam ekosisteminde ciddi bir denetim sorunu bulunduğunu belirtiyor.

SAHTE YATIRIM TUZAĞINDA YENİ YÖNTEM Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre dolandırıcıların uzun süredir kullandığı "ünlü isim + sansasyonel haber + yatırım fırsatı" yöntemi yeni bir aşamaya taşındı. Sosyal medyada sıkça görülen sahte yatırım reklamları bu kez güvenilir haber kuruluşlarının reklam alanlarına kadar ulaşıyor. Reklam sistemlerine sıradan ve zararsız bir işletme kampanyası izlenimi veren reklamların kullanıcı karşısına çıktığında farklı içerikler gösterebilmesi ise "cloaking" olarak bilinen reklam gizleme ve manipülasyon yöntemini gündeme getiriyor. "FATİH KARAHAN KOVULDU" YALANIYLA DİKKAT ÇEKTİLER Son günlerde özellikle ekonomi sitelerinin reklam alanlarında "Merkez Bankası Başkanı kovuldu" şeklindeki sahte başlık dikkat çekiyor. Reklam alanındaki başlığın köşesinde ise bir pastane ismi yer alıyor. Bu yöntemle sıradan bir işletme reklamı görünümü verilen içerik, kullanıcıların karşısına ekonomi haberi izlenimi veren sahte bir başlıkla çıkarılıyor. Sahte içeriğe yönlendirilen kullanıcıların ise yatırım fırsatı ve yüksek kazanç vaadiyle kişisel bilgilerini paylaşmaları hedefleniyor. TIKLADIĞINIZ ANDA NE OLUYOR? Asıl tehlike reklama tıklandığı anda başlıyor. Kullanıcı, güvendiği ekonomi sitesinin içinden bir habere geçtiğini düşünürken başka bir internet adresine yönlendiriliyor. Bu adres ilk bakışta gerçek bir haber sitesinin kopyası gibi hazırlanabiliyor. Logo, yazı karakterleri, haber sayfası tasarımı, fotoğraflar ve hatta haber dili birebir taklit edilebiliyor. Kullanıcının karşısına bu kez Fatih Karahan, ünlü bir ekonomist, iş insanı ya da kamu kurumunun adının kullanıldığı sahte bir haber çıkarılıyor. Haberin devamında ise genellikle "yeni yatırım sistemi", "sınırlı kontenjan", "devlet destekli kazanç modeli" gibi ifadelerle kullanıcıdan telefon numarası, e-posta veya kişisel bilgiler isteniyor.