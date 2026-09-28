"İSRAİLLİLER SEYAHATLERDE BİLE ENGELLE KARŞILAŞIYOR"

Boykotun, İsrail'in halen katılım gösterdiği AB araştırma programı "Horizon Europe" gibi uluslararası kurumlara da sıçrayabileceği uyarısında bulunan Barnea, bununla bağlantılı olarak İsraillilerin seyahatlerinde engellerle karşılaşmaya başladığını aktardı. Barnea, Mauritius makamlarının İsrail'den gelen bir hava yolu şirketine ait uçağa iniş izni vermeyi reddettiğini ve bunun sonucunda uçuşun iptal edildiğini dile getirdi. Barnea, "Buradan hareketle olasılıklar çeşitleniyor. Uçaklara yakıt ikmalinin reddedilmesi, Tel Aviv çıkışlı uçuşların iptal edilmesi, silah kargolarının yüklenmesinin veya boşaltılmasının engellenmesi... Zira bir sendika, hava trafik kontrolörleri, bagaj görevlileri veya güvenlik personeli tarafından alınacak kararlar bile ulaşımı aksatmak için yeterli olabilir." değerlendirmesinde bulunarak, Avrupa'da başlayan bir tepkinin sadece orayla sınırlı kalmayacağını vurguladı.