İsrail'de boykot endişesi büyüyor! Şirketlerden havalimanlarına kadar uzanabilir
İsrailli siyasi analist Nahum Barnea, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönetimde kalması halinde İsrail'in giderek artan bir yalnızlığa sürükleneceği uyarısında bulundu. Yedioth Ahronoth yazarı Barnea, Avrupa'da İsrail'e yönelik boykot ve yaptırım baskısının arttığını belirterek, bunun şirketler, spor, kültür, akademi ve seyahat alanlarına yayılabileceğini ifade etti.
Yedioth Ahronoth gazetesi yazarı Barnea, köşesinde kaleme aldığı analizde, Avrupa Birliği'ndeki (AB) hükümetlerin, İsrail seçimlerinin ardından kullanılmak üzere yaptırım kartlarını saklı tuttuklarını belirtti.
BOYKOT ÇAĞRILARI ARTIYOR
Barnea, boykot çağrıları arttıkça söz konusu yalnızlığın yansımalarının yakında İsraillilerin ceplerine, bankalarına ve havalimanlarına ulaşmasının muhtemel olduğuna dikkati çekti. Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı alınan tedbirlerin daha ileri gidebileceğini ifade eden Barnea, bunun şirketler, spor, kültür ve araştırma gibi alanların yanı sıra Avrupa'ya giriş vizelerini de kapsayabileceğinin altını çizdi.
"SADECE DİKTATÖRYEL SİSTEMLERLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ"
Barnea, Avrupa'da halk tabanında İsrail'in boykot edilmesi çağrılarına yönelik baskıların arttığını belirterek, "Maalesef demokratik ülkelerle sorunlarımız devam ediyor ancak diktatöryel sistemlerle ilişkilerimiz olabildiğince iyi durumda." ifadelerini kullandı.
Barnea, yazısında şunları vurguladı:
"Boykot eğilimi spor, kültür ve akademi alanlarını da kapsayacak şekilde genişledi. İrlanda Futbol Federasyonu, İsrail'in üyeliğini askıya alması için UEFA'ya baskı yapıyor. İrlandalı ve diğer Avrupalı yayın kuruluşları ise İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision yarışmasını boykot etmek için harekete geçti."