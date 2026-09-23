The Times of Israel'in haberine göre, 27 Ekim seçimleri öncesinde Kudüs'te düzenlediği basın toplantısıyla partisinin hükümet programını kamuoyuna duyuran Ben Gvir, kendisi için Savunma Bakanlığını, partinin iki numaralı ismi Tally Gotliv için ise Adalet Bakanlığını şart koştu.

ETNİK TEMİZLİK VAADİ

Ben Gvir'in seçim vaatleri arasında Filistinlileri Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı terk etmeye "teşvik etme" adı altında etnik temizliğe tabi tutma, başsavcıyı derhal görevden alma, ordu üzerindeki hukuki kısıtlamaları gevşetme ve yargı bağımsızlığını kökten zayıflatma planları yer aldı.