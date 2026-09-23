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Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya kürsüsünden bir kez daha en gür sesle haykırdığı Gazze'de, İsrail'in vahşi bombardımanı ve soykırımı aralıksız sürüyor. Yıkılan okullar ve enkaz yığınları arasında hayata tutunmaya çalışan Gazzeli masum çocuklar; okul zili yerine bomba seslerinin yankılandığı, defter ve kalemin dahi bulunmadığı derme çatma çadırlarda geleceğe umutla sarılmaya çalışıyor.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 1

Sabahları okula gidiyor, akşamları hayatta kalma savaşı veriyorlar. Akranları okul ziliyle teneffüse çıkarken Gazzeli çocuklar bomba ve silah sesleri arasında eğitim almaya çalışıyor.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 2

DÜNYA KÜRSÜSÜNDEN GAZZE HAYKIRIŞI VE ENKAZLAR ARASINDA EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında en kritik ve önemli gündem maddesi bir kez daha Gazze ve Filistin oldu. Salondakiler tarafından ayakta alkışlanan konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin ve Gazzeli masum çocukların feryadını duyurmak adına kürsüden tüm dünyaya bir kez daha seslendi. Zira bölgedeki zulüm ve aralıksız bombardıman hız kesmeden devam ediyor. İsrail güçlerinin geçtiğimiz gün bir çadırı hedef alması sonucu yine masum bir çocuk yaşamını yitirdi. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken Gazzeli minikler okullarına gidemedi; sadece nispeten şanslı sayılan az sayıdaki çocuk, İsrail saldırılarından arta kalan yıkıntılar ve derme çatma alanlar arasında eğitim almaya çabalıyor.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 3

"ESKİDEN OKULA GİTMEK İÇİN MUTLU UYANIRDIK AMA ŞİMDİ…"

Sabahları ders başı yapan bu çocuklar, akşamları ise doğrudan bir hayatta kalma savaşı veriyor. Akranları gibi okul ziliyle değil bomba sesleriyle teneffüse çıkmak zorunda kalan miniklerin ne ders yazabilecekleri bir defterleri ne de o deftere yazı yazacak kalemleri bulunuyor.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 4

Yaşadıkları korkuyu ve değişen hayatlarını anlatan Gazreli öğrenci, "Eskiden okula gitmek için mutlu uyanırdık, sevinçle giderdik. Şimdi okula geldiğimizde kurşunlardan, roketlerden, saldırılardan, her şeyden korkuyoruz. Eskiden kıyafet, sırt çantası, su şişesi, kalem, defter ve çanta alırdık." ifadelerini kullandı.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 5

EĞİTİM ALTYAPISI YOK EDİLDİ: ACI BİLANÇO GÖZLER ÖNÜNDE

İsrail'in 3 yıldır gece gündüz demeden bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde yalnızca sivillerin yaşadığı binalar değil, tüm eğitim altyapısı da sistematik şekilde hedef alınarak yok edildi. UNICEF verilerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 98'i ya tamamen yerle bir oldu ya da ağır hasar aldı. Bu vahim tablo nedeniyle yaklaşık 660 bin öğrenci, İsrail'in uyguladığı tecrit ve saldırılar yüzünden en temel insani haklarından biri olan eğitimden mahrum kaldı.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 6

Eğitim camiasının uğradığı ağır yıkımı rakamlarla ifade eden Gazreli Yetkili, "Gazze'ye yönelik 3 yıldır süren katliamda eğitim sisteminde görev yapan 532 erkek ve kadın öğretmen dahil olmak üzere 770'ten fazla personel ve idarecinin yanı sıra yaklaşık 22 bin erkek ve kız öğrenci şehit oldu." sözleriyle katliamın boyutunu aktardı.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 7

ÇADIRLARDA YENİDEN YEŞEREN UMUTLAR VE KAPASİTE YETERSİZLİĞİ

Tüm bu vahşet ve soykırımın gölgesinde Filistinli çocuklar, 3 yıllık aranın ardından güçlükle eğitime başladı. UNICEF'in sağladığı destekle bu yıl 540 bin öğrencinin yeniden eğitim hayatına dahil olması planlanıyor. Ancak çocukların sığınabileceği tek bir sağlam okul binası dahi kalmadı. Ağır hasar görmüş yapılar ile kurulan derme çatma çadırlarda ders görmeye gayret eden minikler, temel kırtasiye ve ekipman eksikliğiyle boğuşuyor.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 8

Geleceğe tutunma kararlılığını dile getiren Gazreli Kız Öğrenci, "Savaştan önce ders çalışırdık. Şimdi önceden kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek, her şeye yeniden başlamak istiyoruz. 3 yıldır öğrenmeyi bıraktık. Telefonlardan ders çalıştık ve öğretmenlerimizi de görmedik. Şimdi bir çadırdan diğerine hayallerimizin peşinden koşmaya geri döndük." şeklinde konuştu.

Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi! 9

Öte yandan çadır ve hasarlı binalardan dönüştürülen derme çatma sınıfların fiziki kapasitesi de bu yoğun talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Yaşanan çaresizliği dile getiren Gazzeli öğretmen, "Gördüğünüz gibi öğrenci sayısı çok fazla ve daha fazla öğrencinin kayıt yaptırmasını ve sınıfa sığmalarını bekliyoruz. Tek bir sınıf 70 öğrenciye kadar çıkabiliyor." sözleriyle mevcut şartların zorluğunu vurguladı.

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