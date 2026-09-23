Zil sesi değil bomba sesi! Gazzeli çocukların enkazlar arasında eğitim mücadelesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya kürsüsünden bir kez daha en gür sesle haykırdığı Gazze'de, İsrail'in vahşi bombardımanı ve soykırımı aralıksız sürüyor. Yıkılan okullar ve enkaz yığınları arasında hayata tutunmaya çalışan Gazzeli masum çocuklar; okul zili yerine bomba seslerinin yankılandığı, defter ve kalemin dahi bulunmadığı derme çatma çadırlarda geleceğe umutla sarılmaya çalışıyor.

Sabahları okula gidiyor, akşamları hayatta kalma savaşı veriyorlar. Akranları okul ziliyle teneffüse çıkarken Gazzeli çocuklar bomba ve silah sesleri arasında eğitim almaya çalışıyor.

DÜNYA KÜRSÜSÜNDEN GAZZE HAYKIRIŞI VE ENKAZLAR ARASINDA EĞİTİM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında en kritik ve önemli gündem maddesi bir kez daha Gazze ve Filistin oldu. Salondakiler tarafından ayakta alkışlanan konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin ve Gazzeli masum çocukların feryadını duyurmak adına kürsüden tüm dünyaya bir kez daha seslendi. Zira bölgedeki zulüm ve aralıksız bombardıman hız kesmeden devam ediyor. İsrail güçlerinin geçtiğimiz gün bir çadırı hedef alması sonucu yine masum bir çocuk yaşamını yitirdi. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken Gazzeli minikler okullarına gidemedi; sadece nispeten şanslı sayılan az sayıdaki çocuk, İsrail saldırılarından arta kalan yıkıntılar ve derme çatma alanlar arasında eğitim almaya çabalıyor.

"ESKİDEN OKULA GİTMEK İÇİN MUTLU UYANIRDIK AMA ŞİMDİ…" Sabahları ders başı yapan bu çocuklar, akşamları ise doğrudan bir hayatta kalma savaşı veriyor. Akranları gibi okul ziliyle değil bomba sesleriyle teneffüse çıkmak zorunda kalan miniklerin ne ders yazabilecekleri bir defterleri ne de o deftere yazı yazacak kalemleri bulunuyor.

Yaşadıkları korkuyu ve değişen hayatlarını anlatan Gazreli öğrenci, "Eskiden okula gitmek için mutlu uyanırdık, sevinçle giderdik. Şimdi okula geldiğimizde kurşunlardan, roketlerden, saldırılardan, her şeyden korkuyoruz. Eskiden kıyafet, sırt çantası, su şişesi, kalem, defter ve çanta alırdık." ifadelerini kullandı.