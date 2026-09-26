Beyaz Saray'dan cuma günü geç saatlerde yapılan açıklamada, iki ülkenin ticaret ve ekonomik ilişkiler kapsamında bazı önemli başlıklarda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklama, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Peng Liyuan ile birlikte ABD'ye gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin ardından geldi.

Şi'nin ziyareti, 10 yılı aşkın sürenin ardından Washington'a yaptığı ilk devlet ziyareti, 2015'ten bu yana ise ABD'ye gerçekleştirdiği ikinci ziyaret oldu.

30 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜNLERDE TARİFE UZLAŞISI

Beyaz Saray, Çin ve ABD'nin her iki yönde 30 milyar dolar değerindeki "hassas olmayan" ürün için daha elverişli tarife uygulamalarına yönelik tavsiyelerde uzlaşı sağladığını açıkladı.

ABD'nin Çin'e ihracatında; tarım ürünleri, balık ve deniz ürünleri, tomruk ve ahşap ürünleri, kozmetik ürünleri, tıbbi cihazlar yer alıyor.

ABD'nin Çin'den ithalatında ise küçük ev aletleri, oyuncaklar, yılbaşı ve tatil süslemeleri ile çocuk oto koltukları gibi tüketici ürünleri bulunuyor.