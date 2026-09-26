ABD ve Çin, karşılıklı 30 milyar dolarlık hassas olmayan ürünlerde daha elverişli tarifeler için uzlaştı
Çin ve ABD'nin, her iki yönde 30 milyar dolar değerindeki hassas olmayan ürünler için "daha elverişli" tarife uygulamalarına ilişkin tavsiyeler konusunda uzlaşıya vardığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan cuma günü geç saatlerde yapılan açıklamada, iki ülkenin ticaret ve ekonomik ilişkiler kapsamında bazı önemli başlıklarda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Açıklama, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Peng Liyuan ile birlikte ABD'ye gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin ardından geldi.
Şi'nin ziyareti, 10 yılı aşkın sürenin ardından Washington'a yaptığı ilk devlet ziyareti, 2015'ten bu yana ise ABD'ye gerçekleştirdiği ikinci ziyaret oldu.
30 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜNLERDE TARİFE UZLAŞISI
Beyaz Saray, Çin ve ABD'nin her iki yönde 30 milyar dolar değerindeki "hassas olmayan" ürün için daha elverişli tarife uygulamalarına yönelik tavsiyelerde uzlaşı sağladığını açıkladı.
ABD'nin Çin'e ihracatında; tarım ürünleri, balık ve deniz ürünleri, tomruk ve ahşap ürünleri, kozmetik ürünleri, tıbbi cihazlar yer alıyor.
ABD'nin Çin'den ithalatında ise küçük ev aletleri, oyuncaklar, yılbaşı ve tatil süslemeleri ile çocuk oto koltukları gibi tüketici ürünleri bulunuyor.
TRUMP'TAN ÇİN'E PETROL ÇAĞRISI
ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeler sırasında Şi'den küresel arzın istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak amacıyla rafine petrol ürünlerinin üretimini artırmasını istediği belirtildi.
Tarım sektöründeki "pazara erişim engellerini" ele almak amacıyla da bir çalışma grubunun oluşturulduğu açıklandı.
Beyaz Saray ayrıca Çin'in 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceğini duyurdu.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR
İki ülke arasındaki görüşmelerde kritik mineraller de gündeme geldi.
Beyaz Saray, tarafların nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerle bağlantılı tedarik zinciri sıkıntıları konusunda ABD'nin endişelerini gidermek için çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Açıklamada, amaçlarının sevkiyat seviyelerinin "uygun seviyelere dönmesini" sağlamak olduğu ifade edildi.
Nadir toprak elementleri, özellikle yüksek teknoloji, elektronik, enerji ve savunma sanayilerinde kullanılan stratejik hammaddeler arasında yer alıyor.
ABD VE ÇİN ARASINDA YENİ YATIRIM MEKANİZMASI
İki ülke ayrıca potansiyel yatırım fırsatlarını ve yatırımlarla ilgili engelleri görüşmek üzere Yatırım Kurulu oluşturma kararı aldı.
Beyaz Saray, kurulun iki ülke arasında ticari açıdan önem taşıyan yatırım meselelerinin ele alınması için yapılandırılmış bir kanal sağlayacağını belirtti.
Şİ VE TRUMP: "STRATEJİK İSTİKRAR"
Beyaz Saray, Şi Cinping ve Donald Trump'ın görüşmede "barış ve refahı teşvik etme" konusunu ele aldığını açıkladı.
İki liderin karşılıklı saygı, adalet ve mütekabiliyet temelinde "yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi" kurma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Görüşmede Rusya, Kuzey Kore ve İran başta olmak üzere küresel meseleler de gündeme geldi.
Beyaz Saray açıklamasına göre Trump ve Şi, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda hemfikir oldu.
İki lider ayrıca hiçbir ülke veya kurumun uluslararası su yollarına geçiş ücreti koymasına "izin verilmemesi" gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.
İKİ LİDERDEN 2. DÜNYA SAVAŞI VURGUSU
Trump ve Şi, ABD ile Çin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olduklarını ve savaşı kazanmak için yan yana mücadele ettiklerini de hatırlattı.
Trump ayrıca ABD, Rusya ve Çin arasında üçlü silah kontrolü görüşmeleri yapılmasını savundu.
YAPAY ZEKA YERİNE "SÜPER ZEKA" DÖNEMİ
Görüşmenin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka teknolojileri oldu.
ABD ve Çin, ilgili gelişmekte olan teknolojiler için "yapay zeka" yerine "süper zeka" terimini kullanma konusunda anlaştı.
İki ülke, süper zekayla bağlantılı riskleri ve fırsatları ele almak amacıyla ABD-Çin Süper Zeka Diyaloğu oluşturdu.
İlk toplantının Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Taraflar ayrıca yapay zeka kaynaklı olayların ele alınması için ikili bir iletişim kanalı oluşturulması konusunda da anlaşmaya vardı.