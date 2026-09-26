Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların yakındaki hastaneye sevk edildiğini belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.