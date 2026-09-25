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Kazakistan’da Hazar Denizi’ndeki askeri tatbikatta 17 asker denize sürüklendi, 14 asker hayatını kaybetti, AK Parti'den başsağlığı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kazakistan’da Hazar Denizi’ndeki askeri tatbikatta 17 asker denize sürüklendi, 14 asker hayatını kaybetti, AK Parti'den başsağlığı

Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti. Türkiye'den acı olayın ardından taziye mesajı geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan halkının acısını paylaştıklarını belirterek, "Acınız acımızdır" dedi.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden askerlerin sayısı 14'e yükseldi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ünün yaşamını yitirdiğini, 3 askerin ise kurtarıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 14'e yükseldi. (Foto: İHA)Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat sırasında askerlerin denize sürüklendiği faciada can kaybı 14'e yükseldi. (Foto: İHA)

HAZAR DENİZİ'NDE ACI BİLANÇO: 14 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mangistau eyaletinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında hava koşulları aniden kötüleşti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle 17 asker denize sürüklendi.

Başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 3 asker kurtarılırken, diğer askerlerin denizde kaybolduğu bildirildi.

Çalışmaların devamında askerlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sabah saatlerinde 2 askerin daha cesedinin bulunmasıyla hayatını kaybeden askerlerin sayısı 14'e yükseldi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

ÖMER ÇELİK'TEN KAZAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Kazanın ardından Türkiye'den de Kazakistan'a taziye mesajı geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki askeri tatbikat sırasında yaşanan kazada askerlerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çelik, hayatını kaybeden askerler için Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınları ile Kazakistan halkına başsağlığı diledi.

Çelik mesajında, "Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'ndeki askerî tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 14 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Kazakistan'da ilan edilen ulusal yas gününde Kazakistan halkının acısını paylaştıklarını belirterek, devam eden arama-kurtarma çalışmalarından iyi haberler gelmesini temenni etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Foto: AA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (Foto: AA)

Çelik mesajını "Acınız acımızdır" ifadeleriyle tamamladı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Facianın ardından Kazakistan Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mangistau eyaletindeki tatbikat sırasında askerlerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında 30'dan fazla askerin ifadesinin alındığı, ayrıca 12 ayrı bilirkişi incelemesinin başlatıldığı bildirildi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Kazakistan makamlarının açıklamasında, olayın yalnızca kötü hava koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının da soruşturulduğu görüldü.

YETKİLİLERİN İHMALİ MERCEK ALTINDA

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında bazı yetkililere ilişkin ciddi şüphelerin ortaya çıktığı belirtildi.

Buna göre, bazı yetkililerin askeri görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu yetkililerin, hava koşullarını dikkate alarak personelin güvenliğini sağlamak için gerekli kontrol ve tedbirleri almadıkları ve kurtarma çalışmalarını gerektiği şekilde organize etmedikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Kazakistan Başsavcılığı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından tüm şüpheliler hakkında hukuki değerlendirme yapılacağını ve gerekli adli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

KAZAKİSTAN'DA ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Askerlerin hayatını kaybetmesinin ardından Kazakistan'da 25 Eylül Ulusal Yas Günü ilan edildi.

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Ulusal yas kapsamında konser ve çeşitli eğlence programları da iptal edildi.

Hazar Denizi'ndeki tatbikat sırasında yaşanan facia, Kazakistan'da büyük üzüntüye neden olurken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Türkiye'den gelen taziye mesajında da iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.

Ömer Çelik'in "Kardeş Kazakistan" ve "Acınız acımızdır" ifadeleriyle dile getirdiği taziye, hayatını kaybeden askerlerin aileleri ve Kazakistan halkının acısının paylaşıldığını ortaya koydu.

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