Facianın ardından Kazakistan Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Foto: İHA)

Kazakistan makamlarının açıklamasında, olayın yalnızca kötü hava koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının da soruşturulduğu görüldü.

YETKİLİLERİN İHMALİ MERCEK ALTINDA

Başsavcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında bazı yetkililere ilişkin ciddi şüphelerin ortaya çıktığı belirtildi.

Buna göre, bazı yetkililerin askeri görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu yetkililerin, hava koşullarını dikkate alarak personelin güvenliğini sağlamak için gerekli kontrol ve tedbirleri almadıkları ve kurtarma çalışmalarını gerektiği şekilde organize etmedikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Kazakistan Başsavcılığı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından tüm şüpheliler hakkında hukuki değerlendirme yapılacağını ve gerekli adli işlemlerin uygulanacağını açıkladı.