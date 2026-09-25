Kazakistan’da Hazar Denizi’ndeki askeri tatbikatta 17 asker denize sürüklendi, 14 asker hayatını kaybetti, AK Parti'den başsağlığı
Kazakistan'da Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetti. Türkiye'den acı olayın ardından taziye mesajı geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan halkının acısını paylaştıklarını belirterek, "Acınız acımızdır" dedi.
Kazakistan'da Hazar Denizi'nde düzenlenen askeri tatbikat sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden askerlerin sayısı 14'e yükseldi.
Kazakistan Savunma Bakanlığı, tatbikat sırasında hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ünün yaşamını yitirdiğini, 3 askerin ise kurtarıldığını açıkladı.
Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
HAZAR DENİZİ'NDE ACI BİLANÇO: 14 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mangistau eyaletinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında hava koşulları aniden kötüleşti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle 17 asker denize sürüklendi.
Başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 3 asker kurtarılırken, diğer askerlerin denizde kaybolduğu bildirildi.
Çalışmaların devamında askerlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sabah saatlerinde 2 askerin daha cesedinin bulunmasıyla hayatını kaybeden askerlerin sayısı 14'e yükseldi.
ÖMER ÇELİK'TEN KAZAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI
Kazanın ardından Türkiye'den de Kazakistan'a taziye mesajı geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki askeri tatbikat sırasında yaşanan kazada askerlerin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Çelik, hayatını kaybeden askerler için Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınları ile Kazakistan halkına başsağlığı diledi.
Çelik mesajında, "Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'ndeki askerî tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 14 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik" ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik, Kazakistan'da ilan edilen ulusal yas gününde Kazakistan halkının acısını paylaştıklarını belirterek, devam eden arama-kurtarma çalışmalarından iyi haberler gelmesini temenni etti.