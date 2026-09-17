Husilerin düşürdüğünü öne sürdüğü Suudi F-15 savaş uçağının Yemen’deki enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Husilerin bir Suudi F-15 savaş uçağını düşürdükleri yönündeki iddiasına ilişkin yeni görüntüler yayımlandı. Ağır hasar aldığı görülen uçağın enkazında Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Riyad ise uçağın düşürüldüğünü henüz doğrulamadı.

Orta Doğu'da çatışmaların yeni cephelere yayılmasıyla Yemen-Suudi Arabistan hattında gerilim hızla tırmanıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırırken, Suudi savaş uçakları da Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava operasyonlarını sürdürüyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını Marib üzerinde düşürdüklerini öne sürdü. Husiler, uçağın yerel üretim bir karadan havaya füze ile vurulduğunu iddia etti. Husiler ayrıca uçağı aramak üzere bölgeye gelen Suudi F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla da çatıştıklarını ve bu uçakların geri çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Bu iddialar ise bağımsız olarak doğrulanmış değil.

HUSİLERDEN F-15 İDDİASI! ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Husilerin Askeri Medya Birimi tarafından yayımlanan görüntülerde, Yemen'de olduğu belirtilen bir bölgede ağır hasarlı bir savaş uçağı enkazı görülüyor. Enkazın farklı açılardan çekilmiş görüntülerinde uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı, bazı bölümlerin ise tamamen yanmış olduğu görülüyor. Uçağın kuyruğunda Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekiyor. Reuters'ın görsel doğrulamasına göre enkazın şekli ve üzerindeki renk değişimleri farklı görüntü ve açılarda birbiriyle tutarlılık gösteriyor. Ancak görüntülerin çekildiği kesin konum ve tarih doğrulanamadı. Suudi Arabistan ise Husilerin F-15'i düşürdüğü iddiasını henüz doğrulamadı.

GERİLİM SUUDİ ARABİSTAN'A SIÇRADI Çatışmalar yalnızca Yemen sahasıyla sınırlı kalmış değil. Reuters'a göre Husiler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki önemli petrol limanı Yanbu'daki Aramco tesisini ve ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt Hava Üssü'nü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlediğini öne sürerek saldırıların devam edeceğini söyledi. Riyad ise söz konusu saldırı iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Suudi Arabistan daha önce de Mekke'nin güneyinde bir Husi İHA'sının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Riyad, İHA'nın kutsal şehrin yasak hava sahasına girmeden önce engellendiğini duyururken, Husiler Mekke'yi hedef aldıkları iddiasını reddetti.

SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK SALDIRILAR GENİŞLİYOR Husilerin son saldırıları, Yemen'de çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Reuters'ın aktardığına göre Husiler son günlerde Kızıldeniz kıyısındaki bazı kentlerde ve Babülmendep Boğazı çevresindeki adalarda kontrol alanlarını genişletti. Bu gelişmeler, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmanın bölgesel etkilerine ilişkin endişeleri artırdı. Suudi Arabistan da Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırdı. Reuters, Husilerin Suudi kentlerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini, Riyad'ın ise hava savunma sistemleriyle bazı saldırıları engellediğini bildirdi.