Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise grubun Khamis Muşayt'taki Kral Halid Hava Üssü de dahil olmak üzere çeşitli askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı. Suudi tarafı ise bu iddiaların tamamını doğrulamadı.

Koalisyon Sözcüsü el-Maliki, yaralanmaların hafif ve orta düzeyde olduğunu, saldırılarda 7 ev ile 2 aracın zarar gördüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan, 14 Eylül'de Khamis Muşayt, Abha ve Taif kentlerine yönelik balistik füze ve İHA saldırılarında 13 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bu durum Suudi Arabistan'ın petrolünü uluslararası piyasalara ulaştırmak için kullanabileceği alternatif güzergahlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Hat, Suudi Arabistan açısından özellikle Hürmüz Boğazı'na alternatif bir güzergah olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

Bölgede askeri gerilim kadar enerji cephesindeki gelişmeler de dikkat çekiyor.

HÜRMÜZ VE BÂBÜLMENDEP AYNI ANDA BASKI ALTINDA

Enerji krizini derinleştiren bir diğer unsur ise Hürmüz Boğazı ve Bâbülmendep'teki güvenlik sorunları.

Anadolu Ajansının enerji analizine göre Hürmüz'den geçen ham petrol ve petrol ürünleri miktarı 2025'in son çeyreğindeki günlük ortalama 21,6 milyon varilden, 2026'nın ikinci çeyreğinde 4,9 milyon varile geriledi. Bu durum, Suudi Arabistan'ın alternatif ihracat güzergahlarının önemini daha da artırdı.

Bâbülmendep ise Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik geçiş noktası konumunda.

Suudi petrolünün Yanbu üzerinden Avrupa ve Akdeniz piyasalarına ulaştırılmasında Süveyş Kanalı ve SUMED hattı önem taşırken, Asya'ya gönderilecek sevkiyatlarda Bâbülmendep kritik bir rota oluşturuyor.

Dolayısıyla bölgedeki iki kritik deniz geçişinde yaşanan sorunlar ile Doğu-Batı Boru Hattı'nın devre dışı kalması, Suudi Arabistan'ın petrolünü küresel piyasalara ulaştırma kapasitesi üzerindeki baskıyı artırıyor.