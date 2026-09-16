Mekke’nin güneyinde İHA alarmı: Suudi Arabistan hava savunması İHA’yı yasaklı hava sahasına girmeden imha etti
Suudi Arabistan hava savunma sistemleri, Yemen'deki Husiler tarafından gönderildiği öne sürülen bir İHA'yı Mekke'nin güneyinde, kutsal kentin yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürdü. Husiler Mekke'yi hedef aldıkları iddiasını reddederken, Riyad kutsal mekanların güvenliğini "kırmızı çizgi" ilan etti. Aynı süreçte Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın devre dışı kalması ve Hürmüz ile Bâbülmendep'teki gerilim, küresel enerji ve deniz ticareti üzerindeki baskıyı artırdı.
Orta Doğu'da savaşın bölgesel etkileri genişlerken Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir İHA alarmı yaşandı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonunun Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, 15 Eylül akşamı Yemen'den gönderildiği belirtilen bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde tespit edildiğini ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Suudi makamlarına göre İHA, Mekke'nin yasaklı hava sahasına girmeden önce düşürüldü. Koalisyon, olayın yerel saatle 18.50'de gerçekleştiğini bildirdi.
El-Maliki, olayı Husilerin Mekke'ye yönelik ikinci girişimi olarak nitelendirdi. Suudi tarafı, ilk girişimin 2017'de Mekke yönüne fırlatıldığı belirtilen balistik füzeyle gerçekleştiğini savunuyor.
RİYAD'DAN "KIRMIZI ÇİZGİ" MESAJI
Suudi Arabistan, İHA olayının ardından sert bir mesaj verdi.
Koalisyon Sözcüsü el-Maliki, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanların güvenliği ile hacı ve umre ziyaretçilerinin güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.
Riyad, kutsal mekanlara veya bu mekanları ziyaret edenlere yönelik tehditlere karşı gerekli ve caydırıcı tedbirlerin alınacağını açıkladı. İslam İşbirliği Teşkilatı da Mekke yakınlarında düşürülen İHA'ya ilişkin Suudi Arabistan'a destek verdi.
Ancak saldırının doğrudan Mekke'yi hedef aldığı iddiası tartışmalı.
HUSİLERDEN MEKKE İDDİASINA YALANLAMA
Husiler, Suudi Arabistan'ın İHA'nın Mekke'ye yönelik olduğu yönündeki açıklamasını reddetti.
Husilerin siyasi bürosundan Hazem el-Esad, Riyad'ın açıklamasını daha önce de kullanılan bir suçlama olarak nitelendirdi ve Mekke'yi hedef aldıkları iddiasını kabul etmedi.
Dolayısıyla olayın temelinde iki farklı açıklama bulunuyor: Suudi Arabistan İHA'nın Husiler tarafından gönderildiğini ve Mekke'ye doğru ilerlediğini savunurken, Husiler bu suçlamayı reddediyor.
MEKKE, CİDDE VE TAİF'TE GÜVENLİK ALARMI
İHA olayının yaşandığı saatlerin öncesinde Suudi Arabistan'ın birçok bölgesinde güvenlik uyarıları devreye sokuldu.
Mekke'nin yanı sıra Cidde, Abha, Cizan, Taif, Yanbu ve El-Ula gibi bölgelerde acil durum uyarıları yayımlandı. Suudi Sivil Savunma birimleri, tehlike geçene kadar vatandaşlara güvenlik talimatlarına uymaları ve açık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.
Uyarılar daha sonra kaldırıldı.