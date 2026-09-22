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Macron ve Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, Kızıldeniz’in güvenliği ve Ukrayna’ya desteği görüştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Macron ve Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, Kızıldeniz’in güvenliği ve Ukrayna’ya desteği görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, su yolundaki deniz taşımacılığının artırılması ve Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları ele aldıklarını söyledi.

New York'taki görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Macron, iki liderin ayrıca gerilimi tırmandırmadan Kızıldeniz'deki petrol güzergahlarının güvenliğini sağlamanın yanı sıra Ukrayna'ya verilen desteği ve Rusya-Ukrayna savaşında enerjiyle bağlantılı sorunların çözümüne yönelik çabaları görüştüğünü belirtti.

Macron, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve buradan geçen ticaret hacminin artırılması konusunda ortak bir iradenin bulunduğunu ifade ederek, "Hürmüz'ü açmak" ve "hacimleri serbest bırakmak" için her şeyi yapma konusunda ortak bir arzu var. dedi.

İki lider ayrıca Ukrayna'ya hava savunmasında kullanılmak üzere önleme füzeleri konusunda daha hızlı ve daha güçlü destek sağlanması gerektiğini ele aldı.

Macron, Trump ile Rusya-Ukrayna savaşında enerji konularına ilişkin bir "moratoryum" sağlanması için atılabilecek girişimleri de yeniden değerlendirdiklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin planlandığını ve salı günü ABD ve Ukrayna taraflarıyla yeni temasların gerçekleştirileceğini söyledi.

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