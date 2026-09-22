Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, şubatta meydana gelen okul saldırısında saldırganın ChatGPT ile yaptığı yazışmaları güvenlik güçlerine bildirmediği gerekçesiyle OpenAI şirketine dava açtı.

Eyalet Başsavcısı Niki Sharma, dün düzenlediği basın toplantısında, California eyaletinde şirkete karşı dava açıldığını belirterek OpenAI'ı "güvenli olmayan ürün tasarlamakla" suçladı.

Sharma, saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar ile ChatGPT arasındaki görüşmelerin, OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini söyledi.

Görüşmeleri kendisinin okumadığını kaydeden Sharma, eyaletin OpenAI'den sohbet kayıtlarını talep ettiğini ancak şirketin bunları paylaşmayı reddettiğini ifade etti.

Dava dilekçesine göre eyalet yönetimi, saldırının ardından toplumun yeniden inşası için yaptığı harcamaların yanı sıra yeni bir okul inşa edilmesinin maliyetini de OpenAI'den talep ediyor.

CHATGPT YAZIŞMALARI DAVA DOSYASININ MERKEZİNDE

British Columbia yönetiminin dava başvurusunda, OpenAI'ın saldırganın ChatGPT kullanımına ilişkin güvenlik ekibinin tespitlerini kolluk kuvvetlerine bildirmediği öne sürüldü.

Reuters'ın aktardığı dava ayrıntılarına göre, şirketin güvenlik ekibi Rootselaar'ın silahlı şiddetle ilgili görüşmelerini işaretlemiş ve hesabı daha sonra kapatılmıştı. Eyalet yönetimi ise OpenAI'ın bu aşamada polise haber vermesi gerektiğini savunuyor.

OpenAI ise kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve güvenlik politikalarını geliştirmeye devam ettiğini belirtiyor. Şirket hakkındaki iddiaların mahkeme tarafından henüz karara bağlanmadığı da vurgulanıyor.

BRITISH COLUMBIA EYALETİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Kanada'da 10 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki Tumbler Ridge Secondary School'da silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar da olayın ardından hayatını kaybetti. Böylece saldırıdaki toplam can kaybı saldırgan dahil 9 olarak kayıtlara geçti.

Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentindeki L'École Polytechnique saldırısının ardından Kanada'daki en ölümcül okul saldırılarından biri oldu.

OPENAI CEO'SU ALTMAN DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

OpenAI CEO'su Sam Altman, saldırının ardından şirketin saldırganın ChatGPT ile yaptığı yazışmaları daha önce polise bildirmemesi nedeniyle özür dilemişti.

OpenAI'ın açıklamalarına göre şirket, saldırı sonrasında Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) ile bilgi paylaşarak soruşturmaya yardımcı oldu. Şirket ayrıca güvenlik sistemleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği süreçlerinde değişiklikler yapacağını açıklamıştı.

British Columbia'nın açtığı dava, saldırıyla bağlantılı olarak OpenAI'a karşı daha önce mağdur aileleri ve saldırı sırasında okulda bulunan kişiler tarafından açılan diğer davaların ardından geldi. Eylül başında da saldırıyla bağlantılı 30 yeni dava açılmıştı.

Eyalet yönetimi, son dava ile hem saldırının ardından ortaya çıkan maliyetlerin karşılanmasını hem de yapay zeka platformlarının benzer durumlarda güvenlik güçlerine bildirimde bulunmasına ilişkin uygulamaların güçlendirilmesini talep ediyor.