Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünyaya vereceği mesajların önemine ve küresel sistemin çöküşüne değinen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Birleşmiş Milletler acil çözüm üretmede başarılı olamadı. Dolayısıyla revizyona ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle söylemişti, uzun yıllardır dile getiriyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü önünde Gazze ve Lübnan'da yaşanan katliamlara BM'nin sessiz kaldığını ve çaresizliğini kanıtladığını belirten Dr. Canan Tercan, "Özellikle Gazze konusunda Birleşmiş Milletler yetkililerinin öldüğü bir süreci gördük. Kendi elemanlarını koruyamayan bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Lübnan'da biliyoruz ki BM o hattı koruyor fakat ne oldu, işlevsiz oldu" sözleriyle tabloyu aktardı.

BARIŞIN DEĞİL EMPERYALİZMİN TEMSİLCİLERİ

Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin dünyadaki krizlerin çözümü değil bizzat kaynağı olduğuna dikkat çeken Dr. Tercan, "Beş daimi üyenin aslında çatışmanın içerisinde bulunan ana aktörler olması... Rusya-Ukrayna Savaşı diyoruz, beş daimi üyeden birisi Rusya, kendisi aktif savaş içerisinde. Siz bu beşliyi dünyada barışı temsil etsin diye oluşturmuşsunuz fakat bunlar dünyada emperyal hale gelmişler" ifadelerini kullandı. Dünyada savaş ve soykırım denilince akla İsrail'in geldiğini ancak arkasındaki güce bakılması gerektiğini vurgulayan Dr. Canan Tercan, "İsrail'in doğması, büyümesi, oraya yerleşmesi arkasındaki ana aktör kim? İngiltere. Dolayısıyla siz şimdi bu çatışmaların çözülmesini Birleşmiş Milletler'den ne kadar bekleyebilirsiniz?" şeklinde konuştu.