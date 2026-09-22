BM krizlerin çözümünde neden etkisiz? Uzman isimden çarpıcı analiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. kez Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap ederek, "Dünya 5'ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" mesajlarını tüm dünyaya bir kez daha ilan edecek. Tarihi konuşma öncesi A Haber ekranlarında küresel sistemi ve BM'nin işlevsizliğini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, Birleşmiş Milletler'in veto hakkına sahip 5 daimi üyesinin aslında dünyadaki çatışmaların ana aktörleri olduğunu vurgulayarak uluslararası sistemin ikiyüzlülüğüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünyaya vereceği mesajların önemine ve küresel sistemin çöküşüne değinen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, "Birleşmiş Milletler acil çözüm üretmede başarılı olamadı. Dolayısıyla revizyona ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle söylemişti, uzun yıllardır dile getiriyor" ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü önünde Gazze ve Lübnan'da yaşanan katliamlara BM'nin sessiz kaldığını ve çaresizliğini kanıtladığını belirten Dr. Canan Tercan, "Özellikle Gazze konusunda Birleşmiş Milletler yetkililerinin öldüğü bir süreci gördük. Kendi elemanlarını koruyamayan bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Lübnan'da biliyoruz ki BM o hattı koruyor fakat ne oldu, işlevsiz oldu" sözleriyle tabloyu aktardı.
BARIŞIN DEĞİL EMPERYALİZMİN TEMSİLCİLERİ
Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin dünyadaki krizlerin çözümü değil bizzat kaynağı olduğuna dikkat çeken Dr. Tercan, "Beş daimi üyenin aslında çatışmanın içerisinde bulunan ana aktörler olması... Rusya-Ukrayna Savaşı diyoruz, beş daimi üyeden birisi Rusya, kendisi aktif savaş içerisinde. Siz bu beşliyi dünyada barışı temsil etsin diye oluşturmuşsunuz fakat bunlar dünyada emperyal hale gelmişler" ifadelerini kullandı. Dünyada savaş ve soykırım denilince akla İsrail'in geldiğini ancak arkasındaki güce bakılması gerektiğini vurgulayan Dr. Canan Tercan, "İsrail'in doğması, büyümesi, oraya yerleşmesi arkasındaki ana aktör kim? İngiltere. Dolayısıyla siz şimdi bu çatışmaların çözülmesini Birleşmiş Milletler'den ne kadar bekleyebilirsiniz?" şeklinde konuştu.
KARANLIK TARİHİ VE SKANDALLAR ZİNCİRİ
Birleşmiş Milletler'in Srebrenitsa'dan Ruanda'ya kadar geçmişte müdahil olduğu krizlerdeki kanlı başarısızlıklarına ve imza attığı skandallara yönelik çarpıcı bir liste sunan Dr. Canan Tercan, "Sadece Srebrenitsa katliamına girsek, Birleşmiş Milletler'in çatısı altına sığınan kadınların yaşadıklarını anlatmaya başlasak ekran başındaki izleyiciler de günlerce ağlarlar. İnsan kaçakçılığı, Birleşmiş Milletler askerlerinin cinsel istismar olayları var" ifadelerini kullandı. Gazze konusunda iki devletli çözümün nasıl sabote edildiğine de değinen Dr. Tercan, "İki devletli çözüm yıllar içerisinde ilerlerken diğer ülkelerin Filistin'i devlet olarak kabul ettiği, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmemesi neticesinde çözüme gidilmediği bir süreci gördük" sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğünü aktardı.
Sistemin sadece veto hakkının kaldırılmasıyla değil, adil bir yapıyla yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Dr. Canan Tercan, "Bu ayrıcalığın genişletilmesi değil, eşit ve adil bir şekilde paylaşılması gerek. Gelin daha adil, daha barışçıl, daha kalkınmacı ve insan odaklı bir evreye çevirelim söylemi var" ifadelerini kullandı. Dr. Tercan, küresel barışın tesisi için kaybedilecek zaman kalmadığını ve yeni kriz alanlarının yolda olduğunu vurguladı.