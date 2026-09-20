Zelenskiy duyurdu! Ukrayna lideri Trump ile New York'ta görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, yakın zamanda New York'ta yüz yüze bir araya gelmek üzere mutabakata vardıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmenin önemli olduğunu belirten Zelenskiy, birçok konuyu ele aldıklarını ve ilerleyen günlerde New York'ta bir araya gelme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Zelenskiy, "New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut." ifadelerini kullandı.

Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in kısa süre önce Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlatan Zelenskiy, barış sürecinin öncelikleri olduğunu belirtti. Zelenskiy, gerilimi azaltmaya yönelik adımların yanı sıra enerji ve gıda güvenliği ile insan hayatının korunmasına ilişkin fikirlerin bulunduğunu ifade etti.

Amerikan ekibiyle çalıştıklarını ve ciddi adımlar atmaya hazır olduklarını belirten Zelenskiy, Rusya hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ise tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladığı için Trump'a teşekkür etti.