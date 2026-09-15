Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışma yeniden şiddetlendi. Husiler, ülkenin güneyindeki askeri üsse onlarca füze ve insansız hava aracıyla saldırdıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'da Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Ebha ve Cazan olmak üzere 6 noktada acil durum uyarısı verilirken, saldırılarda 13 sivilin yaralandığı bildirildi. Suudi ve Yemen güçleri Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırırken, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmada gerilim yeniden yükseldi.

İran'la yakın ilişkileri bulunan Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesinde bulunan bir askeri hava üssüne onlarca füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husiler, saldırıda askeri üssün uçak hangarlarını, radar sistemlerini, pistlerini ve mühimmat depolarını hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler saldırının, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki hava saldırılarına misilleme olduğunu savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Husi saldırılarında 13 sivilin yaralandığını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 6 NOKTADA ACİL DURUM ALARMI

Saldırıların ardından Suudi Arabistan'da alarm verildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Ebha ve Cazan'da muhtemel tehlikelere karşı acil durum uyarısı yayımladı.

Vatandaşlara ve bölgede yaşayanlara acil durum kurallarına uymaları ve yetkili makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Yetkililer ilk açıklamada alarmın nedenine ilişkin ayrıntı vermedi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise söz konusu bölgelerdeki tehlikenin sona erdiği bildirildi.

KIZILDENİZ KIYISINDA HUSİ İLERLEYİŞİ

Çatışmayı daha kritik hale getiren gelişme ise Husilerin Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi oldu.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı yetkililer, Suudi ve Yemen hava kuvvetlerinin Husi hedeflerine yönelik saldırılarını artırdığını bildirdi.

Hedefler arasında tarihi Kızıldeniz limanı Muha çevresindeki bölgelerin de bulunduğu belirtildi.

Ancak aynı yetkililere göre Husiler, Yemen'in Kızıldeniz'e bakan batı kıyısının neredeyse tamamında etkili kontrolünü koruyor.

Husilerin son günlerdeki ilerleyişi kapsamında Kızıldeniz'in girişindeki Perim Adası'nı ele geçirmesi de bölgedeki dengeleri daha kritik hale getirdi.

"HUSİLER SUUDİLERE BASKIYI ARTIRIYOR"

Yemen hükümetinden bir yetkili, çatışmanın karşılıklı olarak daha sert bir aşamaya girdiğini belirtti.

Yetkiliye göre Suudi ve Yemen güçleri Husiler üzerinde ağır baskı kurarken, Husiler de buna karşılık Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını artırıyor.

Böylece Yemen'de yıllardır devam eden çatışma, yeniden Suudi Arabistan topraklarını doğrudan hedef alan saldırılarla genişliyor.

SUUDİ PETROLÜ İÇİN YENİ TEHDİT

Husilerin ilerleyişi yalnızca askeri açıdan değil, Suudi Arabistan'ın enerji güvenliği açısından da yeni bir risk oluşturdu.

Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol boru hattı, geçen hafta düzenlenen bir hava saldırısının ardından devre dışı kaldı.

Riyad, saldırıdan Irak'taki İran destekli milisleri sorumlu tuttu.

Yaklaşık bin 200 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'ndeki petrolünü Kızıldeniz'e ulaştırarak Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan ihracat yapabilmesini sağlıyor.

Bu nedenle hattın uzun süre devre dışı kalması, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Reuters'a konuşan petrol piyasası kaynakları, boru hattının uzun süre kapalı kalmasının ve Hürmüz Boğazı'ndaki ulaşımın büyük ölçüde kesilmesinin dünya petrol arzının yüzde 4'üne kadarını riske atabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ise boru hattının ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin henüz tarih vermedi.

2015'TEN BU YANA SÜREN SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ

Suudi Arabistan, 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşan koalisyona öncülük ediyor.

Taraflar arasındaki çatışmalar son yıllarda ateşkes sayesinde büyük ölçüde azalmıştı.

Ancak bu ay çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Husiler, Yemen'deki uluslararası alanda tanınan hükümete bağlı güçlere karşı ilerleyişini hızlandırırken Suudi Arabistan da Husi hedeflerine yönelik hava saldırılarını artırdı.

Son füze ve insansız hava aracı saldırıları ise çatışmanın yeniden Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine taşındığını gösterdi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN GÜNEYİNDE ALARM HALİ

Suudi Arabistan'da özellikle Yemen sınırına yakın güney bölgeleri geçmiş yıllarda da Husi saldırılarının hedefi oldu.

Husiler zaman zaman bu bölgelere balistik füzeler ve insansız hava araçları gönderirken askeri alanlar ve kritik tesisler hedef alındı.

Son saldırının ardından verilen acil durum uyarılarının kapsamı ise dikkat çekti.

Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Ebha ve Cazan'da alarm verilmesi, saldırıların yalnızca sınır hattıyla sınırlı kalacağı yönündeki endişeleri artırdı.

Yetkililer daha sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı.

ÇATIŞMANIN YENİ CEPHESİ KIZILDENİZ Mİ?

Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi, çatışmanın geleceği açısından en dikkat çekici başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Husilerin batı kıyısında geniş bir alanı kontrol etmesi ve Kızıldeniz'in girişindeki Perim Adası'nı ele geçirmesi, Yemen'deki savaşın coğrafi boyutunu daha da önemli hale getirdi.

Suudi Arabistan'ın hava saldırılarını artırması ve Husilerin buna Suudi topraklarına yönelik yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık vermesi, taraflar arasındaki çatışmanın yeniden tırmanabileceği bir tablo ortaya çıkardı.