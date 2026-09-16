Türk iş insanının uçağı Kolombiya'da düştü! Enkaza 3 gün sonra ulaşıldı

Kolombiya'da kaybolan Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Çankaya'nın kullandığı Cessna T206 tipi uçağın enkazına sarp dağlık arazide üç gün süren zorlu yürüyüşün ardından karadan ulaştı. Yetkililer, uçakta bulunan 5 kişinin durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kolombiya'da arama kurtarma ekipleri, kaybolmasından yaklaşık bir gün sonra yeri tespit edilen Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına, zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede üç gün sonra karadan ulaştı. Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.

TÜRKİYE'NİN BOGOTA BÜYÜKELÇİLİĞİ: YEREL MAKAMLARLA TEMAS HALİNDEYİZ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve Mehmet Çankaya ile uçaktaki diğer yolculara ulaşılması için yerel makamlarla temas halinde olduklarını belirtti. Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı. Ancak arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmadı. Bunun üzerine kurtarma ekipleri, kaza bölgesine yakın bir noktaya helikopterlerle indirildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaptıkları yürüyüşün ardından kazadan üç gün sonra enkaza karadan ulaşmayı başardı.

Dağın yamacına çarpan uçağın parçalarının geniş bir alana yayıldığı, bölgenin dik ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bildirildi. Kolombiyalı yetkililer, kazazedelerin durumu ve uçağın enkazına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

UÇAKTA 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra Kolombiya uyruklu 4 yolcunun daha bulunduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarına hava unsurlarıyla destek verilirken bölgenin, Kolombiya'nın ulaşılması en güç coğrafyalarından biri olduğu ifade edildi. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin feet yükseklikteki dağlık alanda düştüğünü belirlemişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti.