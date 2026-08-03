Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı

Batman ve Siirt'teki yoğun İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yoluna geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uçuş sırasında fenalaşan bir yolcuya anında müdahale etti. Telsizden yapılan "sağlık personeli" anonsu üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, gökyüzünde zamana karşı yarışarak hastanın ilk müdahalesini gerçekleştirdi.