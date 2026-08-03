Uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi Bakan Memişoğlu yaptı
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Batman ve Siirt'teki yoğun İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yoluna geçen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uçuş sırasında fenalaşan bir yolcuya anında müdahale etti. Telsizden yapılan "sağlık personeli" anonsu üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, gökyüzünde zamana karşı yarışarak hastanın ilk müdahalesini gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönüş yolculuğundaki Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun seyahat ettiği uçakta, bir yolcu rahatsızlandı.
Kabin ekibinin "sağlık personeli" çağrısı üzerine Memişoğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı.
Gerçekleştirilen müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.