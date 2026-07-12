Sigara inadı seferi aksattı! Uçak pistten geri döndü

Trabzon’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere pist başına ilerleyen AJet uçağı, bir yolcunun sigara içmeye çalışması üzerine geri döndü. Kabin ekibinin uyarılarına rağmen kuralları hiçe sayan yolcu polis ekiplerince uçaktan indirilirken, olay uçuşta kısa süreli krize neden oldu.

Trabzon Havalimanı'nda akşam saatlerinde yaşanan olay, kalkış öncesi uçakta gergin anlara sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, AJet Havayolları'nın VF-5398 sefer sayılı, TC-JZR kuyruk tescilli İstanbul Sabiha Gökçen seferini gerçekleştirecek uçağında bulunan bir yolcu, sigara içmeye çalıştı.

KABİN EKİBİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Diğer yolcuların durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine kabin memurları yolcuyu uyardı. Olayın kaptan pilota bildirilmesinin ardından, pist başına ilerleyen uçak için geri dönüş kararı alındı.

Polis ekipleri, park pozisyonuna alınan uçağa gelerek kuralları ihlal eden yolcuyu uçaktan indirdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından AJet uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere yeniden kalkış yaptı.

24 BİN LİRAYI AŞAN CEZA VE KARA LİSTE RİSKİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçaklarda sigara veya duman çıkaran tütün ürünleri kullanan yolcular hakkında 24 bin 681 TL idari para cezası uygulandığını duyurmuştu.

SHGM ayrıca, uyarılara rağmen kuralları ihlal eden yolcular hakkında "Kural tanımaz yolcu tespit tutanağı" düzenlenmesini isterken, bu kişilerin para cezasının yanı sıra havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmesi yaptırımıyla da karşı karşıya kalabileceğini bildirmişti.