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Yunan asıllı ABD'li vekilden F-35 provokasyonu! Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini açık açık anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yunan asıllı ABD'li vekilden F-35 provokasyonu! Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini açık açık anlattı

Yunan asıllı ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Nicole Malliotakis, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine karşı yürüttüğü girişimleri Kathimerini'ye anlattı. Türkiye'nin F-35 almasını engellemek için Kongre'de “seslerini ve siyasi nüfuzlarını” kullandıklarını söyleyen Malliotakis, Yunan-Amerikan toplumunun AIPAC ve Ermeni kuruluşlarıyla birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.

ABD'de Türkiye'nin F-35 programına dönüşü tartışılırken Yunan asıllı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Nicole Malliotakis'ten Türkiye karşıtı düşmanca açıklamalar geldi.

Malliotakis, Yunanistan merkezli Kathimerini'ye verdiği röportajda, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamasına karşı olduğunu açıkça dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Malliotakis, Ankara'ya şu aşamada ABD'nin en gelişmiş askeri teknolojilerinin verilmemesi gerektiğini savundu.

Kathimerini ekran görüntüsüKathimerini ekran görüntüsü

Malliotakis'in açıklamalarında dikkat çeken nokta ise yalnızca F-35 karşıtlığı olmadı. ABD'li vekil, Türkiye'nin bu uçakları almaması için Kongre'de aktif biçimde girişim yürüttüklerini de söyledi.

"SESİMİZİ VE LOBİ FAALİYETLERİMİZİ KULLANDIK"

Kathimerini'nin "Kongre böyle bir satışın önüne gerçekten geçebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Malliotakis, Kongre'nin satış konusunda belirleyici olup olamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Ancak hemen ardından Türkiye'nin F-35 edinmesini engellemek için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Malliotakis, "Sesimizi ve siyasi nüfuzumuzu kullanabiliriz ve bunu yaptık. Bu konuda çok açık şekilde karşı çıktık" ifadelerini kullandı.

ABD'li vekil ayrıca Trump yönetiminin Kongre'nin onayı olmadan Türkiye'ye F-35 satışında ilerleme imkanına büyük ihtimalle sahip olduğunu savundu.

HEDEFTE TÜRKİYE VAR: "F-35 VERİLMEMELİ"

Malliotakis, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine neden karşı çıktığını da sıraladı.

Türkiye'nin Rusya ve İran'la ilişkilerini, Hamas yönetiminin Türkiye'de bulunduğuna ilişkin iddiasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını ve Türkiye'nin ABD'nin DEAŞ'la mücadele operasyonlarındaki tutumunu gerekçe gösteren Malliotakis, Ankara'ya F-35 verilmesinin ABD açısından risk oluşturacağını savundu.

F-35 savaş uçakları (Arşiv)F-35 savaş uçakları (Arşiv)

Malliotakis, Türkiye'nin şu aşamada ABD'nin en gelişmiş askeri teknolojilerine erişmemesi gerektiğini söyledi.

KORKUNUI İTİRAF ETTİ: "TÜRKİYE KAĞIT ÜZERİNDE MÜTTEFİK"

Kathimerini'nin röportaja taşıdığı başlık da Malliotakis'in Türkiye'ye ilişkin sözlerinden geldi.

ABD'li vekil, Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına rağmen Başkan Erdoğan yönetiminde diğer NATO üyelerine ve bölge ülkelerine karşı çoğu zaman "hasım" gibi hareket ettiğini öne sürdü.

Malliotakis'in ifadeleriyle Türkiye, "kağıt üzerinde bir NATO müttefiki".

Bu değerlendirmeyi yaparken İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Türkiye'nin F-35 alması konusunda endişeli olduğunu ileri sürdü.

YUNAN LOBİSİNDEN TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ HAMLE ÇAĞRISI

Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Yunan-Amerikan toplumunun Washington'daki siyasi etkisine ilişkin soruda ortaya çıktı.

Malliotakis, Yunan-Amerikan toplumunun halen "çok güçlü ve etkili" olduğunu söyledi. Ancak daha ileri giderek Yunan kuruluşlarının başka gruplarla ittifak kurması gerektiğini savundu.

Malliotakis'in verdiği örnekler dikkat çekti: AIPAC ve Ermeni kuruluşları.

Yunan vekil, Türkiye'nin NATO için gerçek bir müttefik olmadığını ileri sürdü. (Arşiv)Yunan vekil, Türkiye'nin NATO için gerçek bir müttefik olmadığını ileri sürdü. (Arşiv)

ABD'li vekil, bu grupların birçok konuda benzer endişeleri paylaştığını belirterek birlikte hareket etmelerinin Yunan-Amerikan toplumunun etkisini artıracağını söyledi. Malliotakis özellikle bu iş birliğinin Türkiye'nin F-35 edinmesini engelleme konusunda ortak mesajı güçlendireceğini ifade etti.

YUNANİSTAN VE KIBRIS İÇİN WASHINGTON'DA "DAHA GÜÇLÜ SES" ÇAĞRISI

Malliotakis, Kongre'deki Yunan asıllı Amerikalıların Yunanistan ve Kıbrıs konusunda daha yüksek ses çıkarmasının önemli olduğunu da söyledi.

Washington'daki meslektaşlarını Yunanistan ve Kıbrıs'ın önemi konusunda bilgilendirdiklerini belirten Malliotakis, bu kapsamda Türkiye'nin Kıbrıs politikası, Ege'deki askeri uçuşlar ve Türkiye'ye F-35 verilmesi konularını gündeme getirdiklerini anlattı.

Bu açıklama, F-35 tartışmasının yalnızca ABD'nin savunma politikasıyla sınırlı kalmadığını, Yunanistan ve Kıbrıs merkezli siyasi girişimlerin hazımsızlığının da Washington'daki tartışmaya dahil olduğunu ortaya koydu.

TRUMP YÖNETİMİNE MESAJ: "KONGRE ENGELLEYEMEYEBİLİR"

Malliotakis, Trump yönetiminin Türkiye'ye F-35 satışında Kongre'nin engeline takılmadan ilerleyebileceğini düşünüyor.

ABD'li vekile göre yönetim, daha önce uygulanan yasağın kaldırılması konusunda kendi yetkilerini kullanabilir.

Bu açıklama, Kongre'deki Türkiye karşıtı girişimlerin F-35 satışını kesin olarak engelleyebileceği anlamına gelmiyor. Malliotakis de Kongre'nin bunu önleyebileceği konusunda "Sanmıyorum" yanıtını verdi.

İÇERİDEN MÜTTEFİK ARAYIŞI: "TÜRKİYE'NİN OLUŞTURDUĞU TEHDİTLERİ ANLIYOR"

Malliotakis'in hedefindeki bir diğer başlık ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu. ABD'li vekil, Rubio'yu ABD-Yunanistan-Kıbrıs ilişkilerinin en güçlü destekçilerinden biri olarak nitelendirdi.

Rubio'nun Yunanistan ve Kıbrıs'ın ABD'nin stratejik çıkarları açısından önemini çok iyi anladığını savunan Malliotakis, Rubio'nun Türkiye'nin oluşturduğunu ileri sürdüğü tehditleri de anladığına inandığını söyledi.

ABD heyeti NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (solda) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), gmrüşme gerçekleştiriyor. (AA)ABD heyeti NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (solda) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda), gmrüşme gerçekleştiriyor. (AA)

Malliotakis, Trump'ın dış politikada Rubio gibi bir isme sahip olmasından memnun olduğunu belirtti.

F-35 TARTIŞMASINDA HUKUKİ ENGEL NE?

Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda Washington ile Ankara arasındaki görüşmeler sürerken, sürecin önündeki en önemli başlıklardan biri Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansının analizine göre Türkiye'nin S-400 tedariki sonrasında ABD, 2020'de CAATSA kapsamında yaptırım uygulamış ve Ankara'yı F-35 programından çıkarmıştı. ABD tarafındaki temel gerekçe, S-400 sisteminin F-35'lerin hassas teknolojileri ve NATO sistemleri açısından oluşturabileceği güvenlik riski olarak açıklanmıştı.

TÜRKİYE'YE F-35 KONUSUNDA BASKI SÜRÜYOR

Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda ABD'de hem siyasi hem hukuki tartışmalar devam ediyor.

Malliotakis'in Kathimerini'ye verdiği son röportaj ise Washington'daki bazı Yunan asıllı Kongre üyelerinin Türkiye'nin F-35 edinmesine karşı yürüttüğü girişimleri açık biçimde ortaya koydu.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE F-35 MESAJI: "KONUYU ELE ALACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin F-35 talebine ilişkin olumlu mesajlar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Trump, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, "F-35 konusunu ele alacağız" demişti. ABD Başkanı ayrıca Türkiye'nin NATO'daki konumuna ve savunma kapasitesine dikkat çekerek Ankara ile F-35 konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

Trump, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına da sıcak baktığını açıklamış, "Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" mesajını vermişti.

Başkan Erdoğan ise NATO Zirvesi öncesinde Trump'ın Türkiye'nin F-35 talebi konusunda kendisine söz verdiğini belirtmiş ve görüşmelerden olumlu sonuç beklediğini açıklamıştı.

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