Yunan asıllı ABD'li vekilden F-35 provokasyonu! Türkiye karşıtı lobi faaliyetlerini açık açık anlattı
Yunan asıllı ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyesi Nicole Malliotakis, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine karşı yürüttüğü girişimleri Kathimerini'ye anlattı. Türkiye'nin F-35 almasını engellemek için Kongre'de “seslerini ve siyasi nüfuzlarını” kullandıklarını söyleyen Malliotakis, Yunan-Amerikan toplumunun AIPAC ve Ermeni kuruluşlarıyla birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
ABD'de Türkiye'nin F-35 programına dönüşü tartışılırken Yunan asıllı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Nicole Malliotakis'ten Türkiye karşıtı düşmanca açıklamalar geldi.
Malliotakis, Yunanistan merkezli Kathimerini'ye verdiği röportajda, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişim sağlamasına karşı olduğunu açıkça dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Malliotakis, Ankara'ya şu aşamada ABD'nin en gelişmiş askeri teknolojilerinin verilmemesi gerektiğini savundu.
Malliotakis'in açıklamalarında dikkat çeken nokta ise yalnızca F-35 karşıtlığı olmadı. ABD'li vekil, Türkiye'nin bu uçakları almaması için Kongre'de aktif biçimde girişim yürüttüklerini de söyledi.
"SESİMİZİ VE LOBİ FAALİYETLERİMİZİ KULLANDIK"
Kathimerini'nin "Kongre böyle bir satışın önüne gerçekten geçebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Malliotakis, Kongre'nin satış konusunda belirleyici olup olamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.
Ancak hemen ardından Türkiye'nin F-35 edinmesini engellemek için yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Malliotakis, "Sesimizi ve siyasi nüfuzumuzu kullanabiliriz ve bunu yaptık. Bu konuda çok açık şekilde karşı çıktık" ifadelerini kullandı.
ABD'li vekil ayrıca Trump yönetiminin Kongre'nin onayı olmadan Türkiye'ye F-35 satışında ilerleme imkanına büyük ihtimalle sahip olduğunu savundu.
HEDEFTE TÜRKİYE VAR: "F-35 VERİLMEMELİ"
Malliotakis, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine neden karşı çıktığını da sıraladı.
Türkiye'nin Rusya ve İran'la ilişkilerini, Hamas yönetiminin Türkiye'de bulunduğuna ilişkin iddiasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarını ve Türkiye'nin ABD'nin DEAŞ'la mücadele operasyonlarındaki tutumunu gerekçe gösteren Malliotakis, Ankara'ya F-35 verilmesinin ABD açısından risk oluşturacağını savundu.
Malliotakis, Türkiye'nin şu aşamada ABD'nin en gelişmiş askeri teknolojilerine erişmemesi gerektiğini söyledi.
KORKUNUI İTİRAF ETTİ: "TÜRKİYE KAĞIT ÜZERİNDE MÜTTEFİK"
Kathimerini'nin röportaja taşıdığı başlık da Malliotakis'in Türkiye'ye ilişkin sözlerinden geldi.
ABD'li vekil, Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına rağmen Başkan Erdoğan yönetiminde diğer NATO üyelerine ve bölge ülkelerine karşı çoğu zaman "hasım" gibi hareket ettiğini öne sürdü.
Malliotakis'in ifadeleriyle Türkiye, "kağıt üzerinde bir NATO müttefiki".
Bu değerlendirmeyi yaparken İsrail, Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Türkiye'nin F-35 alması konusunda endişeli olduğunu ileri sürdü.
YUNAN LOBİSİNDEN TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ HAMLE ÇAĞRISI
Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Yunan-Amerikan toplumunun Washington'daki siyasi etkisine ilişkin soruda ortaya çıktı.
Malliotakis, Yunan-Amerikan toplumunun halen "çok güçlü ve etkili" olduğunu söyledi. Ancak daha ileri giderek Yunan kuruluşlarının başka gruplarla ittifak kurması gerektiğini savundu.
Malliotakis'in verdiği örnekler dikkat çekti: AIPAC ve Ermeni kuruluşları.