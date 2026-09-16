Yunan vekil, Türkiye'nin NATO için gerçek bir müttefik olmadığını ileri sürdü. (Arşiv)

ABD'li vekil, bu grupların birçok konuda benzer endişeleri paylaştığını belirterek birlikte hareket etmelerinin Yunan-Amerikan toplumunun etkisini artıracağını söyledi. Malliotakis özellikle bu iş birliğinin Türkiye'nin F-35 edinmesini engelleme konusunda ortak mesajı güçlendireceğini ifade etti.

YUNANİSTAN VE KIBRIS İÇİN WASHINGTON'DA "DAHA GÜÇLÜ SES" ÇAĞRISI

Malliotakis, Kongre'deki Yunan asıllı Amerikalıların Yunanistan ve Kıbrıs konusunda daha yüksek ses çıkarmasının önemli olduğunu da söyledi.

Washington'daki meslektaşlarını Yunanistan ve Kıbrıs'ın önemi konusunda bilgilendirdiklerini belirten Malliotakis, bu kapsamda Türkiye'nin Kıbrıs politikası, Ege'deki askeri uçuşlar ve Türkiye'ye F-35 verilmesi konularını gündeme getirdiklerini anlattı.

Bu açıklama, F-35 tartışmasının yalnızca ABD'nin savunma politikasıyla sınırlı kalmadığını, Yunanistan ve Kıbrıs merkezli siyasi girişimlerin hazımsızlığının da Washington'daki tartışmaya dahil olduğunu ortaya koydu.

TRUMP YÖNETİMİNE MESAJ: "KONGRE ENGELLEYEMEYEBİLİR"

Malliotakis, Trump yönetiminin Türkiye'ye F-35 satışında Kongre'nin engeline takılmadan ilerleyebileceğini düşünüyor.

ABD'li vekile göre yönetim, daha önce uygulanan yasağın kaldırılması konusunda kendi yetkilerini kullanabilir.

Bu açıklama, Kongre'deki Türkiye karşıtı girişimlerin F-35 satışını kesin olarak engelleyebileceği anlamına gelmiyor. Malliotakis de Kongre'nin bunu önleyebileceği konusunda "Sanmıyorum" yanıtını verdi.

İÇERİDEN MÜTTEFİK ARAYIŞI: "TÜRKİYE'NİN OLUŞTURDUĞU TEHDİTLERİ ANLIYOR"

Malliotakis'in hedefindeki bir diğer başlık ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu. ABD'li vekil, Rubio'yu ABD-Yunanistan-Kıbrıs ilişkilerinin en güçlü destekçilerinden biri olarak nitelendirdi.

Rubio'nun Yunanistan ve Kıbrıs'ın ABD'nin stratejik çıkarları açısından önemini çok iyi anladığını savunan Malliotakis, Rubio'nun Türkiye'nin oluşturduğunu ileri sürdüğü tehditleri de anladığına inandığını söyledi.