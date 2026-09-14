Yunanistan’da 77 düzensiz göçmeni taşıyan tekne battı! Gavda Adası açıklarında 1 ölü, 25 kişi kayıp
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Yunanistan’da 77 düzensiz göçmeni taşıyan tekne, Girit Adası’nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battı. Yunan basınının aktardığı bilgilere göre faciada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kayboldu. Kurtarılan 51 kişinin ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Yunanistan açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Facia sonrası 25 kişiden haber alınamıyor.
Yunan basınının aktardığı bilgilere göre, 77 düzensiz göçmeni taşıyan tekne Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Teknenin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Teknede bulunan 25 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda 51 kişi kurtarıldı.
25 KİŞİ İÇİN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI
Yunanistan Sahil Güvenliği, kayıp göçmenlerin bulunması için bölgede geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Çalışmalara ek botların da katıldığı bildirildi.
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