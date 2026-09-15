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Soykırımcı İsrail'e 40 bin tonluk bomba paketi! ABD'den 2,8 milyar dolarlık satış iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Soykırımcı İsrail'e 40 bin tonluk bomba paketi! ABD'den 2,8 milyar dolarlık satış iddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde 40 bin adet yaklaşık 1 tonluk bomba satmaya hazırlandığı iddia edildi. Pakette MK-84 ve BLU-117 bombalarının yanı sıra 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının da bulunacağı öne sürüldü.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlandığını öne sürdü.

20 BİN SAVAŞ BAŞLIĞI DA LİSTEDE

ABD yönetiminin, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının İsrail'e satışına yeşil ışık yaktığı belirtilen haberde, aynı paket içinde ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.

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DEMOKRATLAR İÇİN "TURNUSOL"

ABD Kongresinde gayriresmi bildirimin yapıldığı ve yakın zamanda resmi bildirimin yapılacağı kaydedilen haberde, bu satışın Demokratlar için adeta bir "turnusol kağıdı" görevi gördüğü ifade edildi.

2,8 MİLYARLIK KATLİAM DESTEĞİ!

Haberde, gerçekleşmesi halinde son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışı olacak söz konusu bomba satışının toplam bedelinin ise 2,8 milyar dolar olduğu vurgulandı.

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İsrail'in özellikle Gazze'deki soykırımında defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları, patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor.

Haberde görüşüne yer verilen ve adı açıklanmayan ABD'li bir diğer yetkili, "Tüm yurt dışı silah satışları uygun prosedürden geçmektedir. Henüz sonuçlanmamış satışlar hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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2025 yılında Trump yönetimi, Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e 2,04 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş, söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.

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