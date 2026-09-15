İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin İran savaşındaki askeri kayıplarını ortaya koyduğu belirtilen Pentagon denetçi raporuna ilişkin 15 Eylül 2026’da sert mesaj verdi. ABD’nin yüzlerce askeri üssünün yok edildiğini ve onlarca savaş uçağının imha edildiğini öne süren Erakçi, “Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz” diyerek Washington’a açıkça meydan okudu.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.

Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.

30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.

Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği bilgisi de paylaşılmıştı.