Witkoff ve Kushner önce Putin, ardından Zelenskiy ile görüşecek; Trump'ın gizli barış teklifinin maddeleri henüz açıklanmadı
Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir diplomasi trafiği başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme girişimlerine liderlik eden özel temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Moskova ve Kiev temasları kapsamında yeni bir barış önerisini masaya götürmesi bekleniyor.
Witkoff ve Kushner'i taşıyan uçak Moskova'ya indi. Trump'ın iki kritik ismi önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek, ardından Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.
Ancak ziyaretin en kritik ayrıntısı hâlâ sır gibi saklanıyor:
Washington'ın Moskova ve Kiev'e götüreceği yeni barış teklifinin maddeleri kamuoyuna açıklanmadı.
Trump, elçilerinin yanlarında savaşı bitirmeye yönelik bir öneri bulunduğunu doğrularken teklifin ayrıntılarını paylaşmadı. ABD Başkanı, Washington'ın barış için bir fikri olduğunu belirtirken, Witkoff ve Kushner'in bu girişimle bir sonuç alıp alamayacaklarını görmek istediğini söyledi.
Peki Washington'ın kapalı kapılar ardında taşıdığı yeni teklifin içinde ne var?
Bu sorunun yanıtı henüz bilinmiyor. Ancak Trump yönetiminin daha önce kamuoyuna yansıyan ve Ukrayna açısından son derece tartışmalı bulunan 28 maddelik barış planı, Washington'ın savaşın sona erdirilmesi konusunda hangi başlıkları masaya koyabildiğine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koymuştu.
Ve o planın merkezinde Ukrayna için son derece ağır tavizler bulunuyordu.
GÖZLER BUGÜN MOSKOVA'DA: PUTİN'İN ÖNÜNE YENİ TEKLİF GİDECEK
Steve Witkoff ve Jared Kushner, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla yürüttüğü diplomasi girişimlerinin en önemli isimleri arasında bulunuyor.
Witkoff daha önce Moskova'ya birçok kez giderken, planlanan Kiev ziyareti ikilinin Ukrayna'ya yönelik ilk ortak ziyareti olma özelliğini taşıyor. Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle Kiev'de görüşeceğini doğrularken, ziyaretlerin Moskova'dan sonra Ukrayna'da devam etmesi planlanıyor.
Trump ise elçilerin yanında savaşı sona erdirmeye yönelik bir teklif bulunduğunu açıkça söyledi.
Ancak Washington'ın Putin'e ve ardından Zelenskiy'e sunacağı yeni belgenin ayrıntıları gizli tutuluyor.
Bu nedenle şu aşamada yeni teklifin, Trump yönetiminin daha önce gündeme gelen 28 maddelik planıyla aynı olduğu ya da o planın maddelerini içerdiği kesin olarak söylenemiyor.
Ancak daha önce ortaya çıkan plan, Ukrayna'nın hangi tavizlerle karşı karşıya kalabileceği tartışmasını yeniden gündeme taşıyor.
ESKİ PLANDA UKRAYNA'DAN TOPRAK TAVİZİ İSTENMİŞTİ
Axios'un 2025 yılında yayımladığı 28 maddelik taslağa göre Trump yönetiminin önceki barış çerçevesi, Ukrayna'nın toprak meselesinde son derece ağır tavizler vermesini öngörüyordu.
Planın kamuoyuna yansıyan çerçevesinde Kırım, Luhansk ve Donetsk'in Rusya'nın fiili kontrolündeki bölgeler olarak tanınması gündeme gelmişti. Herson ve Zaporijya'da ise çatışmaların mevcut cephe hattında dondurulması öngörülüyordu. Bu düzenleme, savaşın sona erdirilmesi karşılığında Ukrayna'nın mevcut toprak bütünlüğü konusunda çok ciddi tavizler vermesi tartışmasını beraberinde getirmişti.
Ukrayna açısından savaşın en kritik başlıklarından biri olan toprak meselesi böylece barış planının merkezine yerleşmişti.
UKRAYNA ORDUSUNA SINIR: 600 BİN ASKER
Daha önce kamuoyuna yansıyan 28 maddelik planın en dikkat çekici maddelerinden biri de Ukrayna ordusunun büyüklüğüne getirilecek sınırlamaydı.
Taslağa göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısının 600 binle sınırlandırılması öngörülüyordu.
Bu başlık, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın kendi güvenliğini nasıl sağlayacağı sorusunu daha da kritik hâle getirmişti.
Çünkü planın bir yandan Ukrayna ordusuna sınırlama getirmesi, diğer yandan ülkeye güvenlik garantileri öngörmesi dikkat çekmişti.