Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir diplomasi trafiği başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirme girişimlerine liderlik eden özel temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in, Moskova ve Kiev temasları kapsamında yeni bir barış önerisini masaya götürmesi bekleniyor.

Witkoff ve Kushner'i taşıyan uçak Moskova'ya indi. Trump'ın iki kritik ismi önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek, ardından Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Ancak ziyaretin en kritik ayrıntısı hâlâ sır gibi saklanıyor: Washington'ın Moskova ve Kiev'e götüreceği yeni barış teklifinin maddeleri kamuoyuna açıklanmadı. Trump, elçilerinin yanlarında savaşı bitirmeye yönelik bir öneri bulunduğunu doğrularken teklifin ayrıntılarını paylaşmadı. ABD Başkanı, Washington'ın barış için bir fikri olduğunu belirtirken, Witkoff ve Kushner'in bu girişimle bir sonuç alıp alamayacaklarını görmek istediğini söyledi. Peki Washington'ın kapalı kapılar ardında taşıdığı yeni teklifin içinde ne var? Bu sorunun yanıtı henüz bilinmiyor. Ancak Trump yönetiminin daha önce kamuoyuna yansıyan ve Ukrayna açısından son derece tartışmalı bulunan 28 maddelik barış planı, Washington'ın savaşın sona erdirilmesi konusunda hangi başlıkları masaya koyabildiğine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koymuştu.

REUTERS Ve o planın merkezinde Ukrayna için son derece ağır tavizler bulunuyordu. GÖZLER BUGÜN MOSKOVA'DA: PUTİN'İN ÖNÜNE YENİ TEKLİF GİDECEK Steve Witkoff ve Jared Kushner, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla yürüttüğü diplomasi girişimlerinin en önemli isimleri arasında bulunuyor. Witkoff daha önce Moskova'ya birçok kez giderken, planlanan Kiev ziyareti ikilinin Ukrayna'ya yönelik ilk ortak ziyareti olma özelliğini taşıyor. Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle Kiev'de görüşeceğini doğrularken, ziyaretlerin Moskova'dan sonra Ukrayna'da devam etmesi planlanıyor. Trump ise elçilerin yanında savaşı sona erdirmeye yönelik bir teklif bulunduğunu açıkça söyledi. Ancak Washington'ın Putin'e ve ardından Zelenskiy'e sunacağı yeni belgenin ayrıntıları gizli tutuluyor. Bu nedenle şu aşamada yeni teklifin, Trump yönetiminin daha önce gündeme gelen 28 maddelik planıyla aynı olduğu ya da o planın maddelerini içerdiği kesin olarak söylenemiyor.