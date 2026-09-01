Times of Israel ise Filistin kaynaklarının "özel İsrail birliği" olarak tanımladığı unsurun gerçekten İsrail özel kuvvetleri mi yoksa İsrail tarafından desteklenen Hamas karşıtı Filistinli bir milis grubu mu olduğunun belirsiz olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, geçmişte İsrail'in Gazze'deki Hamas karşıtı milislere hava desteği sağladığı ve söz konusu unsurun açığa çıkmasının ardından İsrail işgal güçlerinin bölgede topçu ve hava saldırıları gerçekleştirdiği yönündeki Filistin iddialarına yer verildi.