İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin batısında düzenlediği operasyonla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yerel kaynaklar ve Arap basınındaki haberlere göre İsrail destekli silahlı bir grup, Hamas'ın iç güvenlik birimlerinde görevli üst düzey bir yetkiliyi kaçırmak amacıyla bölgeye girdi ancak operasyon sırasında deşifre oldu. Planın başarısız olmasının ardından İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye yoğun saldırılar düzenledi. İsrail işgal güçleri ise saldırıları doğrulayarak güçlerine yönelik "acil tehdidi" ortadan kaldırmak için harekete geçtiğini açıkladı.
Bugün Gazze Şeridi'nin batısında, İsrail işgal güçlerinin hezimetiyle sonuçlanan bir olay yaşandı.
Yerel kaynakların ve Arap basınının aktardığı bilgilere göre, İsrail'le koordinasyon halinde hareket eden silahlı bir grup, Gazze kentinin batısındaki El-Ketibe bölgesine girerek Hamas'ın üst düzey bir yetkilisini hedef aldı.
Operasyonun amacına ilişkin ilk haberlerde farklı bilgiler yer aldı. Bazı kaynaklar grubun hedefindeki kişiyi kaçırmaya çalıştığını, Katar merkezli El-Arabi kanalına konuşan bir güvenlik kaynağı ise bunun bir suikast girişimi olduğunu ileri sürdü.
İsrail merkezli Jerusalem Post da El-Hadath'ın, İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki milislerle koordinasyon halinde Kızılhaç merkezinin yakınında bulunan bir kişiyi kaçırmaya çalıştığı yönündeki haberini aktardı.
HAMAS YETKİLİSİNİ KAÇIRMA PLANI AÇIĞA ÇIKTI
Gazze'den gelen haberlerde, silahlı grubun bölgeye girmesinin ardından operasyonun Hamas unsurları tarafından fark edildiği öne sürüldü.
Yerel kaynaklar, bölgede silahlı çatışma çıktığını ve operasyon ekibinin yoğun ateş altında kaldığını bildirdi.
Katar merkezli El-Arabi kanalına konuşan güvenlik kaynağına göre grubun hedefi, Hamas'ın iç güvenlik birimlerinde görevli üst düzey bir yetkiliydi.
El-Hadath'ın aktardığı iddiaya göre ise hedef, Gazze'deki Kızılhaç merkezinin yakınında bulunan bir kişiydi ve operasyonun amacı onu kaçırmaktı.
Yerel haberlere göre İsrail destekli grubun hedefindeki kişiyi ele geçiremeden operasyonun açığa çıkması, planın başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.
Ancak İsrail , söz konusu kişinin Hamas yetkilisi olduğu veya kaçırma girişimi yapıldığı itirafında bulunmadı.