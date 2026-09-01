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İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin batısında düzenlediği operasyonla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yerel kaynaklar ve Arap basınındaki haberlere göre İsrail destekli silahlı bir grup, Hamas'ın iç güvenlik birimlerinde görevli üst düzey bir yetkiliyi kaçırmak amacıyla bölgeye girdi ancak operasyon sırasında deşifre oldu. Planın başarısız olmasının ardından İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye yoğun saldırılar düzenledi. İsrail işgal güçleri ise saldırıları doğrulayarak güçlerine yönelik "acil tehdidi" ortadan kaldırmak için harekete geçtiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 1

Bugün Gazze Şeridi'nin batısında, İsrail işgal güçlerinin hezimetiyle sonuçlanan bir olay yaşandı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 2

Yerel kaynakların ve Arap basınının aktardığı bilgilere göre, İsrail'le koordinasyon halinde hareket eden silahlı bir grup, Gazze kentinin batısındaki El-Ketibe bölgesine girerek Hamas'ın üst düzey bir yetkilisini hedef aldı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 3

Operasyonun amacına ilişkin ilk haberlerde farklı bilgiler yer aldı. Bazı kaynaklar grubun hedefindeki kişiyi kaçırmaya çalıştığını, Katar merkezli El-Arabi kanalına konuşan bir güvenlik kaynağı ise bunun bir suikast girişimi olduğunu ileri sürdü.

İsrail merkezli Jerusalem Post da El-Hadath'ın, İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki milislerle koordinasyon halinde Kızılhaç merkezinin yakınında bulunan bir kişiyi kaçırmaya çalıştığı yönündeki haberini aktardı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 4

HAMAS YETKİLİSİNİ KAÇIRMA PLANI AÇIĞA ÇIKTI

Gazze'den gelen haberlerde, silahlı grubun bölgeye girmesinin ardından operasyonun Hamas unsurları tarafından fark edildiği öne sürüldü.

Yerel kaynaklar, bölgede silahlı çatışma çıktığını ve operasyon ekibinin yoğun ateş altında kaldığını bildirdi.

Katar merkezli El-Arabi kanalına konuşan güvenlik kaynağına göre grubun hedefi, Hamas'ın iç güvenlik birimlerinde görevli üst düzey bir yetkiliydi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 5

El-Hadath'ın aktardığı iddiaya göre ise hedef, Gazze'deki Kızılhaç merkezinin yakınında bulunan bir kişiydi ve operasyonun amacı onu kaçırmaktı.

Yerel haberlere göre İsrail destekli grubun hedefindeki kişiyi ele geçiremeden operasyonun açığa çıkması, planın başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.

Ancak İsrail , söz konusu kişinin Hamas yetkilisi olduğu veya kaçırma girişimi yapıldığı itirafında bulunmadı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 6

OPERASYON AÇIĞA ÇIKINCA İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI DEVREYE GİRDİ

Planın ortaya çıkmasının ardından bölgede yoğun İsrail hava saldırıları başladı. Filistinli kaynaklara göre Gazze kentinin batısında kısa süre içerisinde en az 10 patlama duyuldu.

El-Cezire, İsrail savaş uçaklarının bölge üzerinde alçak irtifada uçtuğunu bildirirken, El-Hadath İsrail'e ait insansız hava araçlarının bölgeye çok sayıda bomba bırakmayı sürdürdüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 7

Gazze'deki yerel kaynaklar da El-Ketibe bölgesi çevresinde yoğun hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Filistin haber ajansı WAFA, saldırılarda en az 3 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Bölgede yaşanan saldırıların, operasyon ekibinin geri çekilmesini veya tahliye edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 8

İŞGAL GÜÇLERİ SALDIRILARI DOĞRULADI, İTİRAFTA BULUNAMADI

İsrail işgal güçleri, bölgede gerçekleştirilen saldırıları doğruladı ancak operasyonun Hamas yetkilisini kaçırma amacı taşıdığı iddiasına ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde çok sayıda hedefe İsrail güçlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla saldırılar düzenlendiğini savundu.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 9

Jerusalem Post'a konuşan İsrailli askeri kaynak ise İsrail güçleri arasında yaralanan olmadığını ve hiçbir İsrailli işgalcinin mahsur kalmadığını söyledi.

Kaynak, İsrail işgal güçlerinin "acil bir tehdidi sona erdirmek" için harekete geçtiğini ve olayın sona yaklaşmakta olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 10

Bu açıklama, Gazze'den gelen operasyon ekibinin çatışma sırasında açığa çıktığı ve İsrail hava gücünün bölgeye yoğun şekilde müdahale ettiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 11

İSRAİL BASINI DA "ÖZEL BİRLİK" İDDİASINI GÜNDEME TAŞIDI

Olay İsrail basınında da geniş yer buldu.

Jerusalem Post, Gazze'de Hamas yetkilisinin kaçırılmaya çalışıldığı yönündeki haberlerin yanı sıra, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze kentinin batısındaki Amerikan Hastanesi çevresine girdiğine ilişkin iddiaları aktardı. Filistin kaynaklarının bölgede özel kuvvetlerle çatışma ve karşılıklı ateş açılması yaşandığını bildirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 12

Times of Israel ise Filistin kaynaklarının "özel İsrail birliği" olarak tanımladığı unsurun gerçekten İsrail özel kuvvetleri mi yoksa İsrail tarafından desteklenen Hamas karşıtı Filistinli bir milis grubu mu olduğunun belirsiz olduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, geçmişte İsrail'in Gazze'deki Hamas karşıtı milislere hava desteği sağladığı ve söz konusu unsurun açığa çıkmasının ardından İsrail işgal güçlerinin bölgede topçu ve hava saldırıları gerçekleştirdiği yönündeki Filistin iddialarına yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 13

GAZZE'NİN BATISINDA YOĞUN ÇATIŞMA

Bölgeden gelen haberlerde, operasyonun ardından El-Ketibe ve Amerikan Hastanesi çevresinde yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Filistin kaynakları, özel kuvvet olarak tanımlanan silahlı unsur ile bölgedeki Filistinli gruplar arasında karşılıklı ateş açıldığını bildirdi. Saldırılar sırasında çok sayıda Filistinlinin şehit düştüğü ve yaralandığı yönünde de haberler yayıldı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 14

WAFA'nın Gazze'deki sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, El-Ketibe çevresine düzenlenen İsrail hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 15

İSRAİL KARADAN BAŞARAMAYINCA HAVADAN SALDIRDI

Yerel kaynakların aktardığı tabloya göre, operasyonun ilk aşamasında bölgeye giren silahlı unsurun açığa çıkmasının ardından İsrail'in hava gücü yoğun biçimde kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Hamas yetkilisini kaçırma girişimi ellerinde patladı 16

İsrail savaş uçaklarının bölge üzerinde alçak uçuş yaptığı, insansız hava araçlarının da çok sayıda saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu saldırıların operasyon sırasında açığa çıkan unsurların geri çekilmesine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği yönündeki iddialar Gazze kaynaklarında yer aldı.

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